Εικόνες σοκ από το δυστύχημα στην Αθηνών-Λαμίας – Aποκαταστάθηκε μερικώς η κυκλοφορία

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Μετά το τροχαίο από την ανατροπή φορτηγών και ένα νεκρό

Αποκαταστάθηκε μερικώς η κυκλοφορία των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας όπου νωρίς το πρωί σήμερα σημειώθηκε τροχαίο με έναν νεκρό στο 123ο χιλιόμετρο λίγο μετά τη γέφυρα του Μαρτίνου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, τα οχήματα κινούνται κανονικά στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα συνεχίζει να γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας από την 125η χιλιομετρική θέση, στην περιοχή του Μαρτίνου.

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