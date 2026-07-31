Φωτιά στην Άρτα: Προληπτική μεταφορά ευάλωτων ατόμων

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Οι φλόγες καίνε στην περιοχή Κομποτίου και κινούνται ταχύτατα προς την Φλωριαδα Αιτωλοακαρνανιας

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στην περιοχή Κομποτίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά Άρτας και κινείται προς την Φλωριαδα Αιτωλοακαρνανιας. Η πυρκαγιά καίει αγροτοδασικες εκτάσεις, ενώ οι καπνοί είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση .Ο δήμαρχος Κώστας Παπασιωζος απόφασισε την προληπτική μεταφορά ηλικιωμένων, ευάλωτων ομάδων και ατόμων με αναπνευστικά προβλήματα από το Κομπότι, σε ασφαλή χώρο φιλοξενίας, σε ξενοδοχείο.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από την Άρτα και την Αμφιλοχία, πυροσβεστικά αεροπλάνα, ενώ σημαντική είναι και η συνδρομή από γειτονικούς δήμους που δίνουν μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενημέρωση για το εάν απειλούνται κατοικίες ή άλλες υποδομές, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.