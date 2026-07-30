Τέσσερις συλλήψεις για φωτιές από αμέλεια και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας σε Αττική και Μεσσηνία

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Τι συνιστά η Πυροσβεστική στους πολίτες

Σε τέσσερις συλλήψεις για πυρκαγιές και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές σε Αττική και Μεσσηνία. Ειδικότερα όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), διενεργώντας συνεχείς και ενδελεχείς έρευνες για τη διερεύνηση των αιτίων έναρξης αγροτοδασικών πυρκαγιών συνέλαβαν 4 άνδρες στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ειδικότερα:

Στον Δήμο Αχαρνών Αττικής, 59χρονος, συνελήφθη από στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε. για πυρκαγιά που προκάλεσε από αμέλεια σήμερα, περίπου στις 08:58, κατά τη διάρκεια εργασιών με χρήση τροχού. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, από τις εργασίες προκλήθηκαν σπινθήρες, οι οποίοι οδήγησαν σε ανάφλεξη και εκδήλωση πυρκαγιάς. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 4.950 ευρώ.

Επιπλέον, οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Α.Κ.Α.Ε.Ε Αθηνών, συνέλαβαν σήμερα 41χρονο στη Δροσιά Αττικής για εκτέλεση θερμών εργασιών σε αύλειο χώρο μονοκατοικίας. Ο συλληφθείς πραγματοποιούσε κοπή μετάλλων με χρήση τροχού, σε ημέρα με δείκτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς κατηγορίας 4, δηλαδή πολύ υψηλό, κοντά σε δασική έκταση. Στον 41χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Ακόμη, για πυρκαγιά από αμέλεια συνελήφθη, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Μεσσηνίας , άνδρας ηλικίας 60 ετών, στον Δήμο Οιχαλίας Μεσσηνίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο συλληφθείς εκτελούσε αγροτικές εργασίες με χρήση καταστροφέα, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε σε περίπου 25 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης.

Τέλος, στον Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος, συνελήφθη άνδρας στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα περίπου στις 13:46, σε χώρο ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων. Την έρευνα για τις συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς και τη σύλληψη πραγματοποίησαν ανακριτικοί υπάλληλοι του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ανατολικής Αττικής.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 30 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 627 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 906.550,38 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 236 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 208 (88,14%) είναι από αμέλεια και οι 28 (11,86%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκονται σε πλήρη ενεργοποίηση και αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, κάθε περιστατικό εμπρησμού, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση, θα αντιμετωπίζεται ακριβώς όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. «Καθώς αυτές τις ημέρες οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την ανάφλεξη και την ταχεία ανάπτυξη δασικών πυρκαγιών, απευθύνεται αυστηρή σύσταση προς τους πολίτες να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές για οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση ή ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση», υπογραμμίζει η Πυροσβεστική.

Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να μην προβαίνουν σε εργασίες ή δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες, ανάφλεξη ή εκδήλωση πυρκαγιάς. Όπως σημειώνεται από την Πυροσβεστική, «οφείλουν να ενεργούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, να συμμορφώνονται με τις απαγορεύσεις που τίθενται σε ισχύ ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου και να συμβουλεύονται καθημερινά τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ακολουθώντας πιστά τις σχετικές οδηγίες».