Αύξηση και το 2025 της δωρεάς και των μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργάνων

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Το 2025 η ΗΔΙΚΑ εντάχθηκε στο σύνολο των «φορέων - πρεσβευτών» του έργου του ΕΟΜ

Το 2025 υπήρξε η 5η συνεχόμενη χρονιά με αυξητικό αποτύπωμα, στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας για την ανάπτυξη της δωρεάς και των μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργάνων. Η χρονιά έκλεισε με 137 αποβιώσαντες δότες συμπαγών οργάνων (23% αύξηση σε σχέση με το 2024) να χαρίζουν ζωή σε 285 συνανθρώπους μας, ενώ εάν σε αυτούς προσθέσουμε και τους 93 γενναιόδωρους ζώντες δότες νεφρού (92) και ήπατος (1), οι ευεργετηθέντες ασθενείς φθάνουν τους 388.

«Η αύξηση των δοτών και μεταμοσχεύσεων οργάνων, δεν μας επιτρέπει να εφησυχάσουμε, αλλά οφείλουμε να συνεχίσουμε και να εντατικοποιήσουμε τη προσπάθειά μας, μένοντας προσηλωμένοι στον στόχο μας, ούτως ώστε, μέχρι το 2030, να αξιοποιούμε σταθερά τουλάχιστον 200 αποβιώσαντες δότες ετησίως (ευρωπαϊκός μέσος όρος)» αναφέρει ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, καθ. Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης.

Προσθέτει ότι θεμέλιος λίθος της αλυσίδας προσφοράς ζωής, είναι οι μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) της χώρας μας, με προεξάρχουσες στη δωρεά το 2025, τις ΜΕΘ των νοσοκομείων ΓΝΝΘΑ «Σωτηρία», ΠΓΝ «Αττικό», ΓΝΑ ΚΑΤ, ΓΝΑ Κοργιαλένειο Μπενάκειο-ΕΕΣ, ΓΝΘ «Παπανικολάου», ΠΓΝ Ιωαννίνων, ΠΓΝ Ρίο Πατρών και ΓΝΑ «Ευαγγελισμός». Μαζί με τις ΜΕΘ, οι μονάδες μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργάνων και συνολικά τα νοσοκομεία τους, τα εργαστήρια ανοσολογίας και ιστοσυμβατότητας, το ΕΚΑΒ και ένα σύνολο κρίσιμων φορέων, συνθέτουν το άοκνο και ολοένα αναπτυσσόμενο σύστημα μεταμοσχεύσεων της χώρας μας.

Σημειώνεται ότι το 2025, με πρωτοβουλία του υπουργού Υγείας, η ΗΔΙΚΑ εντάχθηκε στο σύνολο των «φορέων - πρεσβευτών» του έργου του ΕΟΜ. Στις αρχές του Οκτωβρίου, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων και Μεταμοσχεύσεων, απέστειλε σε 3.5000.000 πολίτες, που διαθέτουν άυλη συνταγογράφηση, ενημερωτικό μήνυμα, μέσα από το οποίο, όποιος επιθυμούσε μπορούσε να ενημερωθεί και να εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών Οργάνων. Τα αποτελέσματα της δράσης, ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς μέσα σε 10 μόλις ημέρες, πραγματοποιήθηκαν 65.000 επισκέψεις στην ιστοσελίδα του ΕΟΜ, ενώ εγγράφηκαν περί τους 15.000 νέους δωρητές οργάνων.

«Με τους ζώντες δότες, τις οικογένειες των δοτών μας και τους ευεργετημένους με μεταμόσχευση λήπτες, ως τους σημαντικότερους πρεσβευτές, συνεχίζουμε εντατικά με συνέπεια, συνεργασία, διαφάνεια και όραμα, την πορεία προς τον στόχο μας, που δεν είναι άλλος από την προσφορά της ευκαιρίας για μεταμόσχευση, σε κάθε ασθενή που την έχει ανάγκη», τονίζει ο κ. Παπαθεοδωρίδης .