Ολονύκτια «μάχη» με τις φλόγες στην Πάρο

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Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν περαιτέρω απόψε το βράδυ, στην πυρκαγιά που μαίνεται στην Πάρο, με τη μάχη για τον περιορισμό του μετώπου να συνεχίζεται, ενώ οι επίγειες δυνάμεις προετοιμάζονται για το δύσκολο έργο της νύχτας μετά την αποχώρηση των εναέριων μέσων.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, στην επιχείρηση συμμετέχουν πλέον 48 πυροσβέστες με τέσσερις αερομεταφερόμενες ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, επτά πυροσβεστικά οχήματα και εθελοντές. Μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας επιχειρούσαν περιοδικά εννέα αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είχε αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων επιχειρήσεων. Παράλληλα, μηχανήματα έργου και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, ενισχύοντας τις προσπάθειες δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών και τροφοδοσίας των πυροσβεστικών οχημάτων με νερό, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η επιχείρηση ενισχύεται ακόμη περισσότερο, καθώς ακτοπλοϊκώς μεταβαίνουν στην Πάρο άλλοι 16 πυροσβέστες με οκτώ πυροσβεστικά οχήματα από τον Πειραιά και τη Σύρο, προκειμένου να ενταχθούν στις επίγειες δυνάμεις που θα επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Η κινητοποίηση παραμένει μεγάλη, με στόχο την ανάσχεση της πυρκαγιάς και την προστασία των κατοικημένων περιοχών, ενώ οι δυνάμεις της πυροσβεστικής συνεχίζουν να δίνουν μάχη υπό δύσκολες συνθήκες.