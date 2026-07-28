Δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη: «Είμαστε αθώοι, εκείνη την ημέρα δεν βγήκαμε για ψάρεμα» – Τι υποστήριξε στην απολογία του ο δεύτερος κατηγορούμενος

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Πότε αναμένεται η αγόρευση του εισαγγελέα

Αρνήθηκε και ο δεύτερος κατηγορούμενος ψαράς την εμπλοκή του στην υπόθεση του θανάτου του Σήφη Βαλυράκη στις 24 Ιανουαρίου του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, απολογούμενος ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.

«Είμαστε αθώοι. Εκείνη την ημέρα δεν βγήκαμε για ψάρεμα, όπως σας είπε και ο αδερφός μου. Θέλαμε να πάμε για ψάρεμα, γιατί δεν είχε πάει καλά η ψαριά, αλλά είχε καιρό και έτσι δεν βγήκαμε. Εγώ παρέμεινα όλη την ημέρα στο σπίτι και μόνο το απόγευμα βγήκα για βόλτα», ανέφερε στην απολογία του ο κατηγορούμενος ενώ εξηγώντας προηγούμενη αναφορά του σε «κυνήγι», είπε πως ήθελε να δείξει στον γιο του ότι, λόγω του καιρού, δεν θα μπορούσαν να κυνηγήσουν, γι’ αυτό και δεν είχαν πάρει μαζί τους όπλα.

«Ο βασικός μάρτυρας όταν είπε ότι είδε έναν άνδρα όρθιο με το κοντάρι να χτυπά το Βαλυράκη θυμάστε ποιον έδειξε από τους δυο σας;» ήταν η ερώτηση του εισαγγελέα με τον κατηγορούμενο να απαντά: «Τον αδερφό μου, τον ψηλό». Ωστόσο, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι ο αδερφός του είναι εκείνος που συνήθως χειρίζεται το αλιευτικό, επισημαίνοντας ότι «όποιος οδηγεί το σκάφος δεν μπορεί ταυτόχρονα να κάνει χειρονομίες, να φωνάζει ή να καυγαδίζει».

Το… ξεχασμένο βίντεο

Οι τόνοι ανέβηκαν στο δικαστήριο όταν η υπεράσπιση των δυο κατηγορουμένων αδελφών προσκόμισε στο δικαστήριο βίντεο και φωτογραφίες από την επόμενη ημέρα του θανάτου του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, στις 25/1/2021 στις 11:52 το πρωί, όπου φαίνεται το σκάφος τους να είναι ελλιμενισμένο με την πρύμνη και τα δίχτυα τους να είναι απλωμένα.

Η συνήγορος υπεράσπισης των κατηγορουμένων ανέφερε πως από υπερασπιστικό λάθος το οπτικό υλικό δεν προσκομίστηκε νωρίτερα στο δικαστήριο. «Φαίνεται το αλιευτικό καταφύγιο και το σκάφος με τα δίχτυα απλωμένα, όπως τα έχει περιγράψει ο κατηγορούμενος. Το έχει τραβήξει ο γιος του», είπε η συνήγορος, με τους δικηγόρους της οικογένειας Βαλυράκη να αντιδρούν χαρακτηρίζοντας «αστειότητες» τα περί υπερασπιστικού σφάλματος. Μάλιστα, άφησαν αιχμές ακόμα και για χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. «Δεν ξέρω αν είναι υπερασπιστικό σφάλμα ή τέχνασμα. Να βεβαιωθεί η γνησιότητά του. Αυτά είναι λαθροχειρίες. Ποιος το τράβηξε;», είπε σε έντονο ύφος ο Νίκος Κωνσταντόπουλος με τον κατηγορούμενο να του απαντά «το παιδί κατέβηκε στο λιμάνι όταν εμείς ήμασταν στο σπίτι».

«Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εμφανίσει και εμένα στο φεγγάρι. Η δικαιοσύνη δεν απονέμεται ούτε με πλατφόρμες ούτε με τεχνητή νοημοσύνη. Δεν δέχομαι τέτοιες ταχυδακτυλουργίες σε ποινικά δικαστήρια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Κωνσταντόπουλος ενώ το οπτικό υλικό επισκοπήθηκε από το δικαστήριο.

Με την ολοκλήρωση των απολογιών η δίκη μπήκε στην τελική της ευθεία και στις 8 Σεπτεμβρίου αναμένεται η αγόρευση του εισαγγελέα της έδρας για την ενοχή ή όχι των κατηγορουμένων.

Μαρία Ζαχαροπούλου