Λήξη συναγερμού για τη διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στον Πειραιά

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Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Έληξε ο συναγερμός που σήμανε στις Αρχές μετά από αναφορές για έντονη οσμή αερίου από βενζινάδικο στην περιοχή του Πειραιά.

Οι αναφορές αφορούσαν σφραγισμένο πρατήριο υγρών καυσίμων στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση και Πυθαγόρα.

Η διαρροή υγραερίου από το κλειστό πρατήριο υγρών καυσίμων φαίνεται πως αντιμετωπίστηκε, καθώς εξατμίστηκε χωρίς να προκληθεί κάποιο ατύχημα.

Λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων επί της Ομηρίδου Σκυλίτση, στα όρια Νέου Φαλήρου – Πειραιά. Παρά την άρση του αποκλεισμού της περιοχής, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας παραμένουν προληπτικά στο σημείο για την πλήρη επιτήρηση του χώρου και την αποτροπή οποιουδήποτε νέου κινδύνου.

Όπως ανέφερε νωρίτερα η πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 11:30 το πρωί.

Επρόκειτο για διαρροή υγραερίου από πρατήριο υγρών καυσίμων επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση στον Πειραιά και το πρατήριο παρέμενε κλειστό.

Στον τόπο του συμβάντος είχαν μεταβεί 29 πυροσβέστες με 11 οχήματα από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Πειραιά, Μεγάρων και Ελευσίνας, καθώς και ειδική ομάδα από την 1η ΕΜΑΚ.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, είχε δοθεί εντολή για την προληπτική εκκένωση των πολυκατοικιών που βρίσκονται δίπλα στο πρατήριο, ενώ το πρατήριο καυσίμων ήταν κλειστό μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Με εντολή της ΕΛΑΣ αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) του Μετρό Κηφισιά – Πειραιάς και τη Γραμμή 7 Τραμ Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος.