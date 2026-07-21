Εντοπίστηκε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης στην Κινέτα

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Δύο συλλήψεις - Δείτε βίντεο

Πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης, το οποίο λειτουργούσε μέσα σε σπίτι στην Κινέτα, εντόπισε ειδική επιχειρησιακή ομάδα αστυνομικών του τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άντρες ηλικίας 59 και 48 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών και έρευνα σχετικά με τη δράση των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι φέρονται να διακινούσαν ακατέργαστη κάνναβη στην Αττική. Ακολούθησε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία οι δύο άνδρες συνελήφθησαν στις 20 Ιουλίου, στο Περιστέρι και την Ελευσίνα, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες που χρησιμοποιούσαν, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Κατά τις έρευνες, σε οικία που χρησιμοποιούνταν ως «καβάτζα» στην Κινέτα, εντοπίστηκε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο εσωτερικής καλλιέργειας κάνναβης, με ειδικό εξοπλισμό φωτισμού, εξαερισμού, φιλτραρίσματος και άρδευσης. Παράλληλα, κατασχέθηκαν 5 κιλά και 150 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 13 δενδρύλλια κάνναβης, 1.045 ευρώ, τρία κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνταν για τις παράνομες συναλλαγές, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και δύο οχήματα που, σύμφωνα με την αστυνομία, χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση των ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.