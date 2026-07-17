Έκθεση Κράτους Δικαίου 2026: Σημαντική πρόοδος και ενίσχυση της διαφάνειας στον τομέα των ΜΜΕ στην Ελλάδα

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Η κυβέρνηση δηλώνει διατεθειμένη να βελτιώσει κι άλλα σημεία που χρειάζονται σύμφωνα με την ΕΕ

Η ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου αποτυπώνει μια συνολική, αντικειμενική αξιολόγηση των μεταρρυθμίσεων και των προκλήσεων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, η φετινή έκθεση επιβεβαιώνει τα σταθερά βήματα προόδου της χώρας, αναγνωρίζοντας τις θεσμικές παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη (όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η επιτάχυνση των διαδικασιών), στην καταπολέμηση της διαφθοράς (με την επιτυχή υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης και το σύστημα «e-Πόθεν»), καθώς και στη λειτουργία του κράτους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταγράφει ευρύτατη πρόοδο. Η εξέλιξη αυτή, όπως επισημαίνει ο κ. Μαρινάκης, δεν είναι συμπτωματική αλλά αποτέλεσμα μιας συνεκτικής πολιτικής με στόχο τη διαφάνεια, τη θεσμική θωράκιση και την προστασία των δημοσιογράφων.

Στο επίκεντρο της αξιολόγησης βρίσκονται τρεις εμβληματικές νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης:

1. Μητρώα Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου: Ενίσχυση της διαφάνειας στην ιδιοκτησία των μέσων και κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων.

2. Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Τηλεόρασης (ΕΡΤ): Νέο πλαίσιο λειτουργίας, αναβάθμιση του δημόσιου χαρακτήρα της και αποκατάσταση μισθολογικών αδικιών μετά από 13 χρόνια αδράνειας.

3. Αδειοδότηση Περιφερειακών Καναλιών: Τερματισμός ενός πολυετούς καθεστώτος προσωρινότητας με ευρεία κοινοβουλευτική συναίνεση.

Παράλληλα, η έκθεση αναγνωρίζει την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου, της στελέχωσης και της χρηματοδότησης του ΕΣΡ, τη θεσμοθέτηση, για πρώτη φορά, οργάνου αυτορρύθμισης για τα ΜΜΕ, καθώς και τη μεγαλύτερη διαφάνεια στην κρατική διαφήμιση. Στον τομέα της ασφάλειας των λειτουργών της ενημέρωσης, καταγράφεται η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η ίδρυση του Διεθνούς Κέντρου για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων στη Θεσσαλονίκη, καθώς και η προετοιμασία σχετικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης. Επιπλέον, για την αντιμετώπιση των καταχρηστικών αγωγών (SLAPPs), το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας.

Όπως επισημαίνεται, οι παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ζητήματα που απαιτούν περαιτέρω πρόοδο δεν αντιμετωπίζονται αμυντικά, αλλά αποτελούν οδηγό για τις επόμενες μεταρρυθμίσεις, με στόχο τη συνεχή θωράκιση της ελευθερίας του Τύπου και του κράτους δικαίου στην Ελλάδα.