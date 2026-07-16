Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για την ενδοοικογενειακή βία: «Πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστούμε για το καλύτερο αποτέλεσμα»

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Υπεγράφη σύμβαση μεταξύ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και της Περιφέρειας Αττικής

«Πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστούμε για το καλύτερο αποτέλεσμα», τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, κατά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και της Περιφέρειας Αττικής, με αντικείμενο την υλοποίηση του προγράμματος «Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας», μέσω του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Την προγραμματική σύμβαση υπέγραψαν χθες το απόγευμα, στην ΙΑΑ, ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας και ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.

Η συνεργασία προβλέπει την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος δράσεων πρόληψης, με τίτλο «(Σ)τα βήματα της Πρόληψης».

Απευθυνόμενος προς τον περιφερειάρχη Αττικής, ο Αρχιεπίσκοπος υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ενός τόσο σοβαρού κοινωνικού φαινομένου, όπως η ενδοοικογενειακή βία.

Επισήμανε ακόμη ότι η Εκκλησία και η Τοπική Αυτοδιοίκηση απευθύνονται στον ίδιο άνθρωπο, στις ίδιες τοπικές κοινωνίες και ότι η συνεργασία των φορέων πολλαπλασιάζει τη δυναμική των παρεμβάσεων, ενισχύει τη φωνή τους, καθιστά αποτελεσματικότερη τη συνεισφορά τους και διευρύνει το δίκτυο πρόληψης προς όφελος των πολιτών.

Ο περιφερειάρχης Αττικής εξήρε το πολυσχιδές κοινωνικό έργο της Εκκλησίας και υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα πρωτοβουλίες που έχουν ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία της πρόληψης ως βασικού εργαλείου για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, ενώ επισήμανε ότι η συνεργασία με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών αποτελεί επένδυση στην ενημέρωση, την εκπαίδευση και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Το πρόγραμμα αποτελεί καρπό της εμπειρίας που έχει αποκτήσει η «Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας», μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προηγούμενων δράσεων.

Στόχος του είναι η ανάπτυξη συντονισμένων προγραμμάτων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των πολιτών και των εκκλησιαστικών κοινοτήτων σε ζητήματα πρόληψης της ενδοοικογενειακής βίας, κατά την επόμενη διετία.

Με τη νέα προγραμματική σύμβαση συνεχίζεται και ενισχύεται η συνεργασία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και της Περιφέρειας Αττικής, στον ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα της πρόληψης της ενδοοικογενειακής βίας, η οποία ξεκίνησε το 2021 και έχει ήδη αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα.

Στην τελετή υπογραφής παρέστησαν εκπρόσωποι και συνεργάτες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και της Περιφέρειας Αττικής.