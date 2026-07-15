«Δεν επλήγη το αδιάβλητο των Πανελλαδικών», σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων

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«Δεν υπήρξε διαρροή θεμάτων»

«Καμία απολύτως διαρροή θεμάτων» δεν υπήρξε κατά τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων, δηλώνει ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων. Διευκρινίζει δε, ότι η ρύθμιση στην οποία προχώρησε (απόδοση μέγιστης βαθμολογίας στα γραπτά δύο υποψηφίων) για την αντιμετώπιση της διοικητικής αστοχίας που υπήρξε χωρίς υπαιτιότητα των ίδιων των υποψηφίων, έχει χαρακτήρα ρύθμισης κατ' εξαίρεση.

Με αφορμή μεμονωμένο συμβάν σε εξεταστικό κέντρο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) κατά την εξέταση του μαθήματος «Νέα Ελληνικά», ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (ΕΟΕ), που αποτελεί την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή για τη διασφάλιση της ποιότητας και του αδιάβλητου των Πανελλαδικών Εξετάσεων, εξέδωσε ανακοίνωση, κατά την οποία επεσήμανε ότι δεν επλήγη το αδιάβλητο των εξετάσεων.

«Η έννοια του αδιάβλητου των Πανελλαδικών Εξετάσεων αφορά αποκλειστικά την αποτροπή της διαρροής των θεμάτων πριν από την έναρξη της εξέτασης, γεγονός που θα οδηγούσε σε άνιση μεταχείριση των υποψηφίων. Δεν υπήρξε καμία απολύτως διαρροή θεμάτων», επεσήμανε ο ΕΟΕ και πρόσθεσε: «Το σφάλμα εντοπίζεται αποκλειστικά στο γεγονός, ότι σε Εξεταστικό Κέντρο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) διανεμήθηκαν σε δύο (2) υποψηφίους τα θέματα του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.), στα οποία η αντίστοιχη κατηγορία είχε ήδη εξεταστεί κατά την προηγούμενη ημέρα».

Όπως τονίστηκε, το εν λόγω σφάλμα αντιμετωπίστηκε από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «με την κατεπείγουσα εντολή για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) προς πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού και απόδοση των ευθυνών».

Όσον αφορά στην απόδοση της μέγιστης βαθμολογίας στα συγκεκριμένα δύο γραπτά, ο ΕΟΕ ανέφερε ότι η ενέργεια αυτή, η οποία «φέρει τον χαρακτήρα εξαιρετικής ρύθμισης για τη θεραπεία της προκληθείσας διοικητικής αστοχίας άνευ υπαιτιότητας των υποψήφιων», ήταν αναγκαία.

«Η απόφαση ελήφθη από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Η διαχείριση του ζητήματος κατά την έναρξη της εξεταστικής περιόδου επέβαλε τη διατήρηση της ηρεμίας και της ψυχολογικής σταθερότητας όλων των υποψηφίων και των οικογενειών τους. Οποιαδήποτε δημόσια ανακοίνωση εν μέσω των εξετάσεων θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά το κλίμα της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων», αναφέρθηκε στην ανακοίνωση.

Τέλος, ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων επικύρωσε «την επιτυχή, ομαλή διεξαγωγή και το αδιάβλητο των Πανελλαδικών Εξετάσεων» για μία ακόμη χρονιά και εγγυήθηκε τη σταθερότητα του θεσμού και «την απόλυτη προστασία των δικαιωμάτων όλων των υποψηφίων».