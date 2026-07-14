Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση ο 4χρονος από την Καστοριά που έπεσε σε πισίνα – Υπέστη ανακοπή

0

Βρίσκεται σε εξειδικευμένη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, στην Παιδιατρική Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης

Συνεχίζει να νοσηλεύεται δοασωληνωμένο στην εντατική μονάδα θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης το 4χρονο αγόρι που διακομίστηκε από την Καστοριά. Το παιδί υπέστη ανακοπή έπειτα από επεισόδιο πνιγμού σε πισίνα, ωστόσο οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν.

Το παιδί βρισκόταν στην αυλή των παππούδων του στην περιοχή Χλόη Καστοριάς, όταν διέφυγε της προσοχής των συγγενών του και βρέθηκε μέσα στο νερό όταν αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί. Η μητέρα και ο παππούς του τον ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου οι γιατροί και οι νοσηλευτές κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες και κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Στη συνέχεια, στήθηκε γέφυρα σωτηρίας με τη συνδρομή και της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να μεταφερθεί με ασθενοφόρο άμεσα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται ο 4χρονος σε εξειδικευμένη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, στην Παιδιατρική Κλινική.

Η κατάσταση του παιδιού χαρακτηρίζεται κρίσιμη αλλά σταθερή.