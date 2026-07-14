Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε αγροτική έκταση στο Ύπατο Θήβας

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Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στο Ύπατο Θήβας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:45 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.

Επιπλέον, στο σημείο μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Τέλος, όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, η περιοχή, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, βρίσκεται σήμερα στην κατηγορία 3, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.