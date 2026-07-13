Τη ζωή του έχασε 86χρονος λουόμενος στην παραλία Φλογητών στην Χαλκιδική

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Αρχικά του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 86χρονος από την παραλία «Φλογητά» του δήμου Νέας Προποντίδας στην Χαλκιδική.

Αρχικά του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.