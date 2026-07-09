Δημήτρης Λιγνάδης: Η συγκλονιστική κατάθεση 29χρονου στη δίκη – «Εγώ τότε ήμουν 17 και εκείνος 50…»

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«Εγώ δεν είχα δει κάτι τέτοιο, έβλεπα κάτι καινούριο μπροστά μου, ένιωσα ότι με βοήθησε»

Άνοιξε ο κύκλος των μαρτυρικών καταθέσεων στην υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη, που κάθεται στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου κατηγορούμενος για τρεις βιασμούς.

Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε πρώτος ένας από τους νεαρούς καταγγέλλοντες και μίλησε για τη γνωριμία του με τον κατηγορούμενο όταν ήταν 17 ετών.

Ο 29χρονος, σήμερα, ανέφερε ότι ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου τον προσέγγισε στέλνοντάς του μήνυμα φιλίας στο fb και περιέγραψε πώς κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του δείχνοντας ενδιαφέρον για τη ζωή του.

Ο νεαρός, φανερά φορτισμένος, μίλησε στο δικαστήριο για το κακοποιητικό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε σε μια προσπάθεια να εξηγήσει πώς βρισκόταν σε μια ευάλωτη φάση της ζωής του, γεγονός που, όπως κατέθεσε, εκμεταλλεύτηκε ο κατηγορούμενος.

Όπως είπε, μεγάλωσε με γονείς αλκοολικούς, σε σπίτι χωρίς ρεύμα και νερό και βίωσε bullying στο σχολείο με αποτέλεσμα να απομονωθεί.

«Πολύ αλκοόλ και οι δύο μου γονείς, ο πατέρας μου δε με έχει αναγνωρίσει, έχω ζήσει έντονες σκηνές βίας, ξυλιές, με χτυπούσε ο πατέρας μου. Είχα κακούς βαθμούς, μου επιτίθετο με ξυλιές ο πατέρας μου, δεν ασχολούνταν με το αν έχω πρόβλημα στο σχολείο. Πολύ κακές οικονομικές συνθήκες, ήταν και οι δύο άνεργοι, χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό σε ένα σπίτι. Η μητέρα μου δεν εργαζόταν, ήταν παράνομη στη χώρα, όπως και εγώ μαζί της. Με ένα γκαζάκι βράζανε μακαρόνια στο σακουλάκι των 30 λεπτών, να μη μπορώ να διαβάσω, να μην μπορώ να αποδώσω στο σχολείο» κατέθεσε.

Ο μάρτυρας, ο οποίος είχε φιλοξενηθεί για μήνες στο σπίτι του Δημήτρη Λιγνάδη, επανέλαβε τις καταγγελίες του ότι βιάστηκε δύο φορές από τον κατηγορούμενο και περιέγραψε με λεπτομέρειες τα γεγονότα που, όπως είπε, εκτυλίχθηκαν στο διαμέρισμα.

«Ένα βράδυ άρχισε να με ρωτάει ποια είναι η σεξουαλική μου ταυτότητα, αν έχω κάνει σεξ…. Του αναφέρω ότι σαν παιδάκι είχα πειραματιστεί με δύο φίλες. Του είπα ότι δεν είμαι ενεργός σεξουαλικά. Μετά από λίγα λεπτά, μου πιάνει τα μπράτσα, με ρίχνει μπρούμυτα, μου κατεβάζει τα παντελόνια και το εσώρουχο και αυτό που κάνει είναι να προσπαθήσει να με κακοποιήσει σεξουαλικά, παγώνω, δε μπορώ να κάνω κάτι, ήρθε από πάνω, με μπλοκάρει και προσπαθεί να με κακοποιήσει. Με κακοποιεί, σηκώνεται κι εγώ από το φόβο μου φεύγω και πάω στην κουζίνα να καθαριστώ…. σαστισμένος και παγωμένος. Πήγα στον καναπέ να ξαπλώσω και σκεφτόμουν τι έκανα, έκανα κάτι κακό εγώ και το προκάλεσα; Έπεσα για ύπνο, σηκώθηκα το πρωί και έφυγα από το σπίτι, προσπάθησα να αποφύγω κάθε επικοινωνία με τον κατηγορούμενο, θεωρούσα ότι μάλλον εγώ φταίω σε αυτό» είπε ενώ αναφερόμενος στην καταγγελόμενη σεξουαλική πράξη σε βάρος του από το Δημήτρη Λιγνάδη, δεύτερη πράξη βιασμού σε βάρος του, ο νεαρός υποστήριξε ότι υπήρχε και αυτόπτης μάρτυρας, και ένα συνομήλικό του αγόρι με το οποίο φλέρταραν.

Ο μάρτυρας περιέγραψε πώς βρίσκονταν σε δωμάτιο του σπιτιού του κατηγορούμενου με το φίλο του και συζητάγανε.

«Μετά από λίγα λεπτά ανοίγει η πόρτα, ακούω κάποιον να μπαίνει, ο κατηγορούμενος έχει έρθει πάνω μου, με εγκλωβίζει, μου κατεβάζει το παντελόνι μου και με κακοποιεί ξανά. Ο Α. κάνει μια κίνηση να ξεγλιστρήσει από κάτω. Ο κατηγορούμενος ήταν ήδη σε σ@@@ όταν μπήκε στο δωμάτιο. Ο Α. φεύγει από το κρεβάτι, τον κοιτάω, αυτός δεν αντιδράει και εγώ τότε παραδίδομαι σε αυτή τη συνθήκη, δε μπορώ να ανταποκριθώ. Εγώ πλέον βιώνω όλο αυτό για δεύτερη φορά, πηγαίνω στο μπάνιο, σκουπίζομαι, έκλαιγα, προσπάθησα να καταλάβω τι έχει συμβεί, είχα σαστίσει και βγαίνοντας από το μπάνιο, βλέπω τον κατηγορούμενο να γελάει, να λέει αστεία με τους άλλους, να καπνίζουν….», περιέγραψε με τρεμάμενη φωνή ο νεαρός.

Εισαγγελέας: Εξακολουθούσατε να μένετε στο σπίτι του όμως…

Μάρτυρας: Δεν υπήρχε άλλη επιλογή να μένω κάπου αλλού. Έμενα εκεί από ανάγκη. Δεν έτρεφα κανένα συναίσθημα για εκείνον. Δεν είχα υποστηρικτικό περιβάλλον. Όταν έφυγα από το σπίτι του δεν ήμουν θυμωμένος. Ένιωθα ότι έχω μερίδιο ευθύνης, ένιωθα ενοχές και δεν είπα κάτι.

«Τώρα αντιλαμβάνομαι τη βαρύτητα του γεγονότος πως εγώ τότε ήμουν 17 και εκείνος 50…» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόεδρος: Τι σας έπεισε να κάνετε παρέα με έναν τέτοιο άνθρωπο;

Μάρτυρας: Το πολύ δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον. Δεν γνώριζα τα καλλιτεχνικά, ήμουν στο κατώτατο κοινωνικό επίπεδο. Ήμουν ένα 17χρονο παιδί και είχα περιέργεια να δω πώς είναι.

Ο νεαρός έκανε λόγο για χειραγώγηση από την πλευρά Λιγνάδη. «Θέλω να μάθω πράγματα για τη ζωή σου, μου είπε και άρχισα να του εξιστορώ κάποια πράγματα για το οικογενειακό μου περιβάλλον. Γνώριζε πλέον ποιος είμαι και τι κάνω, σταμάτησε ό,τι έκανε και μου είπε «αν θες μπορείς να έρθεις να ζήσεις σε εμένα, δε σε πιέζω, σκέψου το. Μου είπε «σε καταλαβαίνω γιατί έχω ζήσει την κακοποιητική πλευρά του πατέρα μου που ήταν γυναίκας και μεθύστακας», ανέφερε ο μάρτυρας για να εξηγήσει ότι το ενδιαφέρον του κατηγορούμενου τον έκανε να τον εμπιστευτεί.

«Εγώ δεν είχα δει κάτι τέτοιο… έβλεπα κάτι καινούριο μπροστά μου, ένιωσα ότι με βοήθησε», υποστήριξε σχετικά ο καταγγέλλων.

Όταν κλήθηκε να εξηγήσει για ποιο λόγο δεν κατήγγειλε εκείνη την περίοδο τον κατηγορούμενο, ο μάρτυρας εξήγησε ότι ήταν ανήλικος και παράνομος στη χώρα. «Δεν είχα διαβατήριο, νόμιμα έγγραφα. Επίσης, η σχέση των γονιών μου που ερχόταν η αστυνομία τόσο συχνά, μου προκαλούσαν μόνο φόβο για το τι μπορεί να συμβεί» κατέθεσε και απευθυνόμενος στο δικαστήριο πρόσθεσε:

«Ήρθα να πω εδώ αυτό που έχω βιώσει και αυτά που έχω κάνει. Τίποτα άλλο. Μετά τους ψυχολόγους και τις συνεδρίες έρχομαι εδώ για να δικαιωθώ… Ήταν άδικο να πάρεις ένα 17χρονο με προβλήματα να το εκμεταλλευτείς έτσι. Μου έχει στερήσει σχέσεις, επαφές, δυσκολία να επικοινωνήσω με τον κόσμο… γνώρισα το φόβο και τώρα το παλεύω με τον ψυχολόγο μου…» ανέφερε.

Μαρία Ζαχαροπούλου