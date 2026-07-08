Άγρια καταδίωξη στο Άργος: Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά 20χρονο

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Τι αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. για το αιματηρό περιστατικό

Αστυνομικοί πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά 20χρονο στην Αργολίδα, κατά τη διάρκεια επεισοδιακής και άγριας καταδίωξης, που έγινε γύρω στις 02.00 τα ξημερώματα σήμερα, Τετάρτη. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός επιχείρησε να εμβολίσει αστυνομικούς, εμβόλισε οχήματα, ενώ η καταδίωξη κράτησε πάνω από μισή ώρα, μέσα σε πέντε χωριά και την πόλη του Άργους.

Ο 20χρονος διακομίστηκε και νοσηλεύεται διασωληνωμένος και σε πολύ σοβαρή κατάσταση, με τραύμα στο κεφάλι, στο Θριάσιο νοσοκομείο της Αθήνας, όπου μεταφέρθηκε, ενώ συνελήφθησαν οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι έκαναν χρήση των όπλων τους και τραυμάτισαν τον νεαρό.

Το περιστατικό ξεκίνησε από την περιοχή Πυργέλα του Άργους και η καταδίωξη συνεχίστηκε μέσα στο Άργος, το Ελληνικό, το Αεροδρόμιο, τα Σταθέικα και το Μοναστηράκι και κατέληξε σε σούπερ μάρκετ, όπου τελικά ο 20χρονος έπεσε τραυματισμένος από τις σφαίρες των αστυνομικών.

Από το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. για το αιματηρό περιστατικό ανακοινώθηκαν τα εξής:

Πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα, 8 Ιουλίου 2026, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Αργολίδας επιχείρησαν να διενεργήσουν έλεγχο σε οδηγό οχήματος σε περιοχή του Άργους.

Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ενώ επιχείρησε να εμβολίσει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία κινήθηκε με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο.

Τελικώς, το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά, τα οποία εμβόλισε και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός επιχειρώντας να διαφύγει αναρριχώμενος σε μαντρότοιχο. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται.

Στη διαδρομή διαφυγής του, πλησίον του σημείου που έγινε το αρχικό σήμα στάσης από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου με τη συνδρομή της Δ.Α.Ο.Ε..