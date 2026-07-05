Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Δροσιά Χαλκίδας – Εστάλη μήνυμα από το 112

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Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στη Δροσιά Χαλκίδας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 13:30 και εξελίσσεται σε ακαθάριστους οικοπεδικούς χώρους κοντά στην παραλία ενώ μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 οχήματα, ενώ από αέρος έχουν κινητοποιηθεί 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Δροσιά Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 20η ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 5, 2026

Επιπλέον, στις 13:51 εστάλη μέσω του 112 ενημερωτικό μήνυμα στους κατοίκους στον Μπουρνώντα Χαλκίδας, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Σημειώνεται ότι για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, στην περιοχή έχει μεταβεί το ανακριτικό κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας, ενώ όπως τονίζεται από την πυροσβεστική, καθ'όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.