Σε εξέλιξη φωτιά στα βόρεια της Κέρκυρας

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Κίνδυνος να απειληθούν κατοικίες

Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση, η οποία ξέσπασε μετά τις 12:30 κοντά στον οικισμό Βασιλικά Αχαράβης στην Κέρκυρα.

Στη μάχη με τις φλόγες επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, εθελοντές και 6 οχήματα. Παραλληλα, υδροφόρες του δήμου Β. Κερκυρας και της Πολιτικής Προστασίας συνδράμουν το έργο των πυροσβεστών.

Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες αλλά μέχρι στιγμής δεν απειλούνται.

Το ζητούμενο είναι να τεθεί γρήγορα υπό ελεγχο καθώς στην περιοχή από τα απόγευμα αναμένονται δυνατοί άνεμοι, τονίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.