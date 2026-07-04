Με την άμεση παρέμβαση της Πυροσβεστικής οριοθετήθηκε η φωτιά σε Σπάτα και Παλλήνη

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Στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για την φωτιά σε δασική περιοχή που ξέσπασε πριν από λίγο σε Σπάτα και Παλλήνη.

Σύμφωνα με την ertnews η φωτιά είναι κοντά σε σπίτια και γίνεται μεγάλη προσπάθεια για να μην φτάσει σε αυτά. Μάλιστα στάλθηκε και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους. Ωστόσο, πρόλαβε η Πυροσβεστική με την άμεση κινητοποίησή της να την οριοθετήσει ταχύτατα, παρα τους δυνατούς ανέμους.

Η φωτιά ξέσπασε κοντά στη Λεωφόρο Σπάτων. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 12:25 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 20 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.