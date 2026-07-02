Αστυνομική επιχείρηση σε κελί βαρυποινίτη στις φυλακές Γρεβενών

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Τι βρέθηκαν και τι κατασχέθηκε

Αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές Γρεβενών πραγματοποίησαν το προηγούμενο 24ωρο αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Η επιχείρηση, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, επικεντρώθηκε σε κελί όπου κρατείται αλλοδαπός βαρυποινίτης. Κατά τις έρευνες, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, διαπιστώθηκε πως ο συγκεκριμένος έγκλειστος κατείχε ψηφιακό ρολόι εντός του οποίου βρισκόταν εγκατεστημένη κάρτα SIM, ενώ κατασχέθηκαν συνολικά 19 φύλλα χαρτιού με ιδιόχειρες σημειώσεις οι οποίες αναμένεται να εξεταστούν, υπογραμμίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών.