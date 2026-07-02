Ένας ζωντανός άνδρας κι ένας νεκρός ανασύρθηκαν από δύσβατο σημείο στο φαράγγι Τρύφου

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Η επιχείρηση απεγκλωβισμού κράτησε πολλές ώρες

Έναν άνδρα εν ζωή και έναν ακόμη έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του ανέσυραν πυροσβέστες έπειτα από πολύωρη επιχείρηση στο φαράγγι Τρύφου, στην Βόνιτσα της Αιτωλοακαρνανίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 1ης Ιουλίου, ενημερώθηκε το κέντρο επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για τον εντοπισμό ενός άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, καθώς και για τον απεγκλωβισμό ενός άλλου άνδρα, από δύσβατο σημείο μέσα στο φαράγγι Τρύφου, στη Βόνιτσα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με την ομάδα ορμητικών νερών της 6ης Ε.Μ.Α.Κ., οι Ορειβατικές Ομάδες Έρευνας Διάσωσης της 5ης και της 6ης Ε.Μ.Α.Κ., μια ομάδα της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., καθώς και η ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ» του συστήματος μη επανδρωμένων αεροσκαφών, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Έπειτα από πολύωρη επιχείρηση οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν σήμερα το πρωί από δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, έναν άνδρα εν ζωή.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν και σήμερα το μεσημέρι, όπου εντοπίστηκε ένας ακόμη άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του. Οι πυροσβέστες αφού τον ανέσυραν, τον μετέφεραν σε προσιτό σημείο, από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.