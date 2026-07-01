Φονική πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Δύο νεκροί και μία τραυματίας – Χωρίς ενεργό πύρινο μέτωπο στη Λητή

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Συνεχίστηκαν όλη τη νύχτα οι επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής

Χωρίς ενεργό μέτωπο παραμένει η φωτιά που ξέσπασε αργά χθες το μεσημέρι στην περιοχή Δερβένι, κοντά στο χωριό Λητή, στον δήμο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας το έργο της κατάσβεσης. Δύο άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο παραμένουν 105 πυροσβέστες με 32 πυροσβεστικά οχήματα και 3 ομάδες δοσοκομάντος, οι οποίοι συνεχίζουν τις επιχειρήσεις, ενώ πριν από τη δύση του ηλίου στις προσπάθειες συμμετείχαν επίσης 10 πυροσβεστικά αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, επεκτάθηκε γρήγορα σε δασική έκταση, φτάνοντας κοντά στα πρώτα σπίτια του οικισμού της Λητής, στον δήμο Ωραιοκάστρου.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός της πυρκαγιάς είναι βαρύς. Κατά τις εργασίες αποκάθαρσης που συνεχίστηκαν μετά την κατάσβεση, πυροσβέστες εντόπισαν το βράδυ τη σορό ενός ατόμου, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, στο εσωτερικό κατοικίας που βρίσκεται σε δασική έκταση κοντά στη Λητή.

Παραμένει άγνωστο προς το παρόν εάν πρόκειται για το 12χρονο παιδί, το οποίο αγνοείται στην περιοχή.

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης της πυρκαγιάς, οι πυροσβέστες είχαν εντοπίσει τη σορό ενός 65χρονου άνδρα σε δασική περιοχή στα όρια με τον οικισμό Λητή, σε μικρή απόσταση από το ίδιο σπίτι.

Η 40χρονη σύζυγός του νοσηλεύεται με εγκαύματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, εστάλησαν δύο προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112. Το πρώτο, στις 15:40, ενημέρωνε τους κατοίκους για την πυρκαγιά στην περιοχή, ενώ το δεύτερο, στις 16:40, καλούσε όσους βρίσκονταν στην Λητή να απομακρυνθούν προληπτικά προς το γήπεδο της περιοχής.

«Το σπίτι βρισκόταν μέσα στο δάσος»

Ο Γιώργος Τόλας, πρόεδρος της κοινότητας της Λητής, δήλωσε στο Action24: «Δυστυχώς θρηνούμε δύο θύματα στην κοινότητά μας. Μιλάμε για μία πυρκαγιά που ξεκίνησε στις 14:00 η ώρα με ραγδαία εξέλιξη. Είχε αρκετούς ανέμους με αποτέλεσμα να κατευθυνθεί η φωτιά προς τις κατοικίες του χωριού, οι οποίες συνορεύουν με τη δασική έκταση».

«Ευτυχώς, δεν κάηκαν παραπάνω σπίτια, παρ’ όλα αυτά το μελανό σημείο είναι η απώλεια των δύο συγχωριανών μας. Τον πατέρα της οικογένειας τον γνώριζα, ήταν δάσκαλος στην περιοχή μας. Από μικρή ηλικία τον γνωρίζαμε και τώρα τελευταία και με τον πιτσιρικά.

Το σπίτι είναι στην κυριολεξία απομονωμένο, μέσα στο δάσος».

«Η πορεία της φωτιάς ήταν αστραπιαία. Ήδη υπήρχε επικοινωνία με την Αθήνα και ήχησε το 112. Η αστυνομία είχε επέμβει άμεσα για να κλείσουν κάποιοι δρόμοι. Δυστυχώς υπήρξε αυτή η εξέλιξη», είπε ακόμη. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πυρκαγιά ξεκίνησε από το Δερβένι, που ανήκει διοικητικά στην κοινότητα Λητής.

Για τους λόγους που η οικογένεια έμεινε πίσω και δεν εγκατέλειψε το σπίτι είπε: «Δυστυχώς δεν μπορώ να γνωρίζω. Δυστυχώς πάντα ο ιδιοκτήτης μίας κατοικίας επιχειρεί μέχρι τελευταία στιγμή να σώσει την περιουσία του. Κακά τα ψέματα. Ενδεχομένως να το κάναμε όλοι αυτό. Είναι μοιραίο λάθος, όπως αποδείχθηκε και στη συγκεκριμένη περίπτωση».

«Το σπίτι ήταν χτισμένο μέσα σε ιδιοκτησία, δεν ήταν δασική έκταση. Υπήρχε ένα οικόπεδο, το οποίο περιβάλλεται από το δάσος της κοινότητας», διευκρίνισε στη συνέχεια.

«Στην ουσία μιλάμε για ένα κατάλυμα, μία πρόχειρη κατασκευή, η οποία βρισκόταν μέσα στο δάσος. Δεν μιλάμε για μία μόνιμη κατοικία, όπως την έχουμε στο μυαλό μας», είπε ακόμη, εξηγώντας πάντως ότι η οικογένεια κατοικούσε εκεί μόνιμα.

Για την ταυτότητα του δεύτερου θύματος εξήγησε πως ακόμη δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την Πυροσβεστική. «Εικάζεται ότι είναι ο μικρός Μάξιμος», κατέληξε.

Οι καμπάνες χτυπούσαν πένθιμα χθες το βράδυ στην κοινότητα της Λητής και οι κάτοικοι είναι συγκλονισμένοι από την τραγωδία.