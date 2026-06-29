«Πήδα, μου έλεγαν, και με κράτησαν» – Συγκλονίζει η 75χρονη που πήδηξε από το μπαλκόνι φλεγόμενης μονοκατοικίας στην Καλλιθέα

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Ένας διερχόμενος διανομέας ήταν αυτός που πήρε την πρωτοβουλία και οργάνωσε τη διάσωση της γυναίκας

«Είναι καλά στην υγεία της, έχει καεί στο μπράτσο και στο πρόσωπο και έχει αιμάτωμα αλλά είναι καλά», δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο γιος της 75χρονης στην Καλλιθέα όπου ο πρώτος όροφος από τη διώροφη μονοκατοικία όπου διέμενε τυλίχθηκε στις φλόγες.

Η ίδια αναγκάστηκε να πηδήξει από το μπαλκόνι και να πέσει στο «ανθρώπινο πλέγμα» που είχαν δημιουργήσει διερχόμενοι πολίτες στο σημείο, ενώ ο 80χρονος σύζυγός της κατάφερε να διαφύγει από εξωτερική σκάλα που βρίσκεται στο πίσω μέρος της κατοικίας.

«Τους ευχαριστούμε από καρδιάς», πρόσθεσε ο ίδιος για τους ανθρώπους που πήγαν να βοηθήσουν. «Της φώναζαν '"πήδα πήδα" και πήδηξε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Πήδα, μου έλεγαν, και με κράτησαν»

Η γυναίκα περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που βίωσε, ευχαριστώντας τους ανθρώπους που έσπευσαν να τη βοηθήσουν.

«Να είναι καλά τα παιδιά. "Πήδα", μου λέγανε, "πήδα", και με κράτησαν και πήδηξα», ανέφερε.

Η ίδια είπε πως δεν κατάλαβε πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «ούτε ξέρω πώς πήρε φωτιά. Από την είσοδο πήρε φωτιά και άνοιξα την πόρτα και γέμισε το σπίτι», είπε χαρακτηριστικά.

Μετά τη διάσωση της μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, καθώς αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα.

Τι λέει ο διανομέας που έπιασε την 75χρονη

'Ενας διερχόμενος διανομέας ήταν αυτός που πήρε την πρωτοβουλία και οργάνωσε τη διάσωση της 75χρονης.

Η γυναίκα, η οποία βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο, είχε βγει στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου του φλεγόμενου σπιτιού και τότε ο άνδρας την παρότρυνε να πηδήξει για να σωθεί, αφού τη διαβεβαίωσε ότι θα την έπιανε και θα ήταν ασφαλής. «Πήδα γιαγιά θα σε πιάσω» της είπε.

Ο άνδρας αυτός έδειξε έμπρακτα την αλληλεγγύη του και οργάνωσε τους περαστικούς που βρέθηκαν κοντά του για να βοηθήσουν όλοι μαζί την ηλικιωμένη η οποία έπρεπε να εγκαταλείψει άμεσα το κτίριο.

Τους οργάνωσε, λέγοντάς τους να κάνουν ένα πλέγμα, με τα χέρια ώστε να την πιάσουν όταν θα πέσει.

«Δόξα τω Θεώ, σώσαμε μια ζωή» είπε ο ίδιος, ο οποίος, όπως έγινε γνωστό, μένει 40 χρόνια στην περιοχή.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η γυναίκα πέφτοντας από το μπαλκόνι πήρε μαζί της και την ελληνική σημαία, πιθανότατα για να έχει κάτι να κρατηθεί.