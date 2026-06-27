Φωτιά σε δασική έκταση στην Κάτω Μαμουλάδα Ναυπακτίας

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Από αέρος επιχειρούν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Κάτω Μαμουλάδα Ναυπακτίας, στην Αιτωλοακαρνανία.

Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Κάτω Μαμουλάδα Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 50 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 1 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες της αυτοδιοίκησης.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή κατοικημένων περιοχών, ωστόσο η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η κατάσταση παρακολουθείται διαρκώς από τις αρμόδιες αρχές.