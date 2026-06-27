Φωτιά στη Φθιώτιδα

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Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή «Παραλία Πελασγίας» Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 09:30 π.μ., στη θέση «Παραλία Πελασγίας» του δήμου Στυλίδας, εντός γεωργικών εκτάσεων και μακριά από κατοικίες και υποδομές ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, και από αέρος 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παραλία Πελασγίας Φθιώτιδας. Επιχειρούν 32 #πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026

Παράλληλα στην περιοχή της πυρκαγιάς μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού Φθιώτιδας για την διερεύνηση των αιτιών της.

Σημειώνεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.