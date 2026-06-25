Στις 41 οι αγροτοδασικές φωτιές το τελευταίο 24ωρο

Στις 41 οι αγροτοδασικές φωτιές το τελευταίο 24ωρο

Οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα

Σε 41 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη την χώρα. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, από αυτές, οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 4.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.