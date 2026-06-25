Μυστήριο με τον θάνατο 23χρονης στα Κουφονήσια – Ένιωσε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε στο μπάνιο

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Η σορός μεταφέρθηκε σήμερα στον Πειραιά προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή

Μόλις 23 ετών ήταν το κορίτσι που έκανε διακοπές με τον σύντροφο της στα Κουφονήσια, όταν ξαφνικά κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένιωσε έντονη αδιαθεσία και κατάρρευσε στο μπάνιο του καταλύματος.

«Πήγανε λέει σε ένα μαγαζί, φάγανε. Και γυρίσανε και κάτι σαν δύσπνοια την έπιασε απ’ ότι έλεγε το παιδί. Και έπεσε μες στο μπάνιο. Και την τράβηξε. Έβαλε το παιδί τις φωνές εκεί πέρα και μαζευτήκανε. Έτυχε μία γιατρός και άλλοι γιατροί και έκαναν τις πρώτες βοήθειες», ανέφερε η ιδιοκτήτρια του καταλύματος.

Το πολυιατρείο του νησιού δεν απέχει ούτε 50 μέτρα από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια όπου κατέρρευσε το 23χρονο κορίτσι. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά γιατρός και νοσηλευτικό προσωπικό έφτασαν στο σημείο ωστόσο η 23χρονη, σύμφωνα με μαρτυρίες δεν είχε καν σφυγμό.

«Ενημερώθηκαν και ήρθαν όλοι εδώ. Η ΚΑΡΠΑ ήταν σίγουρα μιάμιση ώρα.-Περιμένουν τα αποτελέσματα. Έχουν στο μυαλό τους κάποια σενάρια αλλά ειλικρινά περιμένουν τα αποτελέσματα», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.

Η σορός μεταφέρθηκε σήμερα στον Πειραιά προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή και να ριχτεί άπλετο φως στα ακριβή αίτια του θανάτου. Ο θείος της 23χρονης Γιώτας μίλησε αποκλειστικά στο Live News λίγες ώρες μετά τον τραγικό χαμό της.

«Ήταν εντελώς ξαφνικό. Πήγανε με το παλικάρι. Φάγανε, πήγανε μετά να πιούνε ποτό. Αυτά σας τα λέω κι εγώ γιατί μου τα ‘πε κι ο διοικητής της αστυνομίας. Εκεί της ήρθε ζαλάδα σαν λιποθυμία».

Το νεαρό ζευγάρι αποφάσισε να επιστρέψει στο δωμάτιο γύρω στις 11 το βράδυ. Η αδιαθεσία της κοπέλας ήταν έντονη ωστόσο αυτόπτες μάρτυρες λένε στο Live News ότι κατά την επιστροφή της η 23χρονη περπατούσε κανονικά.

«Την είχα δει. Δηλαδή όταν ανέβηκε στο δωμάτιο, πριν το περιστατικό, την είδα να ανεβαίνει. Και δεν ήταν κάπως, δεν φαινόταν κάπως περίεργα. Δεν ήταν υποβασταζόμενη, αν ρωτάς κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να ξέρω αν είχε κάποια ενόχληση προφανέστατα. Δεν την κουβαλούσε κάποιος ή οτιδήποτε. Περπάταγε, ανέβηκε κανονικά».

Όταν μπήκαν στο δωμάτιο όμως, η 23χρονη κατέρρευσε μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Ο 25χρονος σε κατάσταση σοκ άρχισε να καλεί σε βοήθεια.

«Εγώ πήρα είδηση 11 η ώρα το βράδυ. Γιατί ήμουν έξω σας λέω στην άλλη επιχείρηση. Και όταν γύρισα μου λένε ασθενοφόρο. Ανέβηκα εκεί πέρα, βλέπω μία κοπέλα στο πάτωμα. Εγώ δεν ήξερα τι είναι. Γιατροί πάνω, της κάνανε αυτά που χρειάζεται να κάνουνε, αλλά τελικά, τίποτα», συμπλήρωσε η ιδιοκτήτρια του καταλύματος.

«Μέσα σε δύο λεπτά χάθηκε το κορίτσι μας»

Το ζευγάρι ταξίδεψε στα Κουφονήσια στις 22 του μήνα και θα παρέμενε μέχρι τις 27. Όσες μέρες βρίσκονταν στο νησί η 23χρονη επικοινωνούσε συχνά με την οικογένεια της και όπως λέει ο θείος της τίποτα δεν προμήνυε την τραγική κατάληξη.

«Πενθούμε για το κορίτσι που έφυγε. Μιλάμε για παιδάκια 22 χρονών που πέρασαν τον χειρότερο εφιάλτη. Κανένας μας δεν ξέρει τι έγινε, αν δεν βγει η νεκροψία. Κανείς μας δεν είναι καλά. Περιμένουμε με αγωνία τη νεκροψία, μήπως και πάρουμε μια λογική απάντηση. Και για να παρηγορηθεί το αγόρι για τον λόγο που έφυγε η κοπέλα του. Ακόμα και οι καρδιολόγοι που πήγαν να βοηθήσουν, δεν έχουν λογική εξήγηση. Δεν ξέρουμε ούτε γιατί έγινε, ούτε πώς έγινε. Όλα αυτά που γράφονται περί ποτών και ναρκωτικών, είναι γελοία! Τα παιδιά είχαν πάει για φαγητό και γύρισαν στο σπίτι τους. Είναι δύο παιδιά που δεν πίνουν. Μπορεί όλη η πιτσιρικαρία να πίνει, αλλά τα συγκεκριμένα παιδιά δεν πίνουν», αναφέρει μαρτυρία, σύμφωνα με την οποία:

«Εκείνο το βράδυ, το κορίτσι δεν έφαγε σχεδόν τίποτα. Ήταν σχεδόν νηστική. Δεν έφαγε τίποτα που να δικαιολογεί κάτι τέτοιο. Από όσο ξέρουμε δεν είχε κάποια αλλεργία. Όλα έγιναν μέσα σε δύο, τρία λεπτά. Δηλαδή, από την ώρα που το κορίτσι είπε: «Δεν είμαι καλά», σε 2 λεπτά έφυγε».

Η 23χρονη Γιώτα είχε σπουδάσει μικροβιολόγος και εργαζόταν ως αιμολήπτρια σε ιδιωτικό κέντρο στο Κορωπί. Με τον σύντροφο της ήταν μαζί από το σχολείο ενώ πριν 1 χρόνο είχε χάσει την μητέρα της με τον πλέον σοκαριστικό τρόπο.

«Η μαμά της είχε ένα όγκο στο κεφάλι τον οποίο χειρούργησε, πήγαινε αρκετά καλά. Και τώρα από λάθος γιατρών; Από τι να πω… δεν της δώσανε αντιπηκτικά. Έπαθε θρόμβωση και ξαναμπήκε χειρουργείο μέσα στις πρώτες 15 μέρες που είχε βγει απ’ το πρώτο. Και δεν άντεξε και πέθανε. Και την ημέρα που γινόταν η κηδεία, βγήκε η βιοψία ότι ήταν καθαρός ο όγκος, δεν ήταν καρκίνος».

Ο 25χρονος σύντροφος της κοπέλας βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μη μπορώντας να συνειδητοποιήσει πως από την μια στιγμή στην άλλη συντελέστηκε αυτή η τραγωδία μπροστά στα μάτια του. Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες Αρχές, αν και τα μέχρι στιγμής στοιχεία παραπέμπουν σε αιφνίδιο θάνατο.