Οργή και θλίψη για τη μαζική δηλητηρίαση 21 σκύλων στο Βάβδο Χαλκιδικής

Οργή και θλίψη για τη μαζική δηλητηρίαση 21 σκύλων στο Βάβδο Χαλκιδικής

Εντοπίστηκαν νεκροί, έπειτα από κατανάλωση δηλητηριασμένων δολωμάτων

Μεγάλη αναταραχή έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Βάβδου Χαλκιδικής η μαζική δηλητηρίαση 21 σκύλων.

Το περιστατικό έχει συγκλονίσει κατοίκους και φιλοζωικές οργανώσεις και έχει σκορπίσει θλίψη και οργή, όπως μετέδωσε η εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», στον ΣΚΑΪ.

Τα ζώα εντοπίστηκαν νεκρά, έπειτα από κατανάλωση δηλητηριασμένων δολωμάτων, με τις εικόνες να προκαλούν θλίψη και αποτροπιασμό. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν την υπόθεση.