Οργή και θλίψη για τη μαζική δηλητηρίαση 21 σκύλων στο Βάβδο Χαλκιδικής

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Εντοπίστηκαν νεκροί, έπειτα από κατανάλωση δηλητηριασμένων δολωμάτων

Μεγάλη αναταραχή έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Βάβδου Χαλκιδικής η μαζική δηλητηρίαση 21 σκύλων.

Το περιστατικό έχει συγκλονίσει κατοίκους και φιλοζωικές οργανώσεις και έχει σκορπίσει θλίψη και οργή, όπως μετέδωσε η εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», στον ΣΚΑΪ.

Τα ζώα εντοπίστηκαν νεκρά, έπειτα από κατανάλωση δηλητηριασμένων δολωμάτων, με τις εικόνες να προκαλούν θλίψη και αποτροπιασμό. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν την υπόθεση.