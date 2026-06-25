Μικρής έκτασης θαλάσσια ρύπανση στην Ακτή Ξαβερίου στο λιμάνι του Πειραιά

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Οι εργασίες απορρύπανσης βρίσκονται σε εξέλιξη

Μικρής έκτασης θαλάσσια ρύπανση εντοπίστηκε στην περιοχή της Ακτής Ξαβερίου, στο λιμάνι του Πειραιά, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή.

Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ένα ιδιωτικό αντιρρυπαντικό σκάφος, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα το περιστατικό, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, οι εργασίες απορρύπανσης βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν τη θαλάσσια ρύπανση.