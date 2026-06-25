Εκδόθηκαν αυτόματα 100.000 αντίγραφα Ποινικού Μητρώου στις πρώτες 40 μέρες, με το νέο σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης

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Τέθηκε σε εφαρμογή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Εκατό χιλιάδες (100.000) αντίγραφα Ποινικού Μητρώου εκδόθηκαν αυτόματα μέσα στις πρώτες σαράντα (40) μέρες, με το νέο σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης, που τέθηκε σε εφαρμογή από το υπουργείο Δικαιοσύνης, σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι 100.000 πολίτες και επιχειρήσεις που εξυπηρετήθηκαν έλαβαν τα αντίγραφα σε ελάχιστα λεπτά, από τον προσωπικό τους υπολογιστή στο σπίτι τους ή στον χώρο εργασίας τους. Πριν από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διαδικασίας, απαιτούνταν αρκετές μέρες και προσωπική μετάβαση στις αρμόδιες Εισαγγελίες, όπως επίσης και ανάλογη απασχόληση των δικαστικών υπαλλήλων.

Με το νέο σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης εξυπηρετείται ήδη το 55% των αιτημάτων που υποβάλλονται, ενώ μειώθηκε σημαντικά ο χρόνος για την έκδοση με το προηγούμενο σύστημα.

Στους επόμενους τέσσερις (4) μήνες, το ποσοστό αυτόματης έκδοσης πρόκειται να ανέλθει στο 100% των αιτήσεων που αφορούν έκδοση Ποινικού Μητρώου με μηδενικές εγγραφές, δηλαδή το λεγόμενο λευκό Ποινικό Μητρώο με την ένδειξη «ΜΗΔΕΝ».

Ταυτόχρονα, στην ίδια χρονική περίοδο των σαράντα (40) ημερών, εκδόθηκαν και 50.000 Ποινικά Μητρώα των οποίων η έκδοση εκκρεμούσε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, με τη σύσταση πολυπληθούς ομάδας δικαστικών υπαλλήλων, που δημιουργήθηκε και εργάστηκε για τον σκοπό αυτό.