Βίντεο από τη στιγμή που πυροσβεστικό ελικόπτερο έπεσε στην τεχνητή λίμνη Αώου, στο Μέτσοβο – Διασώθηκαν τα μέλη του πληρώματος

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Είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων

Ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο κατέπεσε το μεσημέρι της Πέμπτης 25/6 στην περιοχή του Μετσόβου και συγκεκριμένα στη Λίμνη Αώου όπου πραγματοποιούσε υδροληψία, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις Αρχές.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το Αγκούστο Μπελ είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων για να συνδράμει στην πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στη θέση «Αβγό», στη Βάλια Κάλντα.

Κατά τη διάρκεια μίας υδροληψίας, το ελικόπτερο ακούμπησε το νερό, έχασε την ισορροπία του και βυθίστηκε.

Ευτυχώς, οι δύο επιβαίνοντες του ελικοπτέρου, κατάφεραν να βγουν και να κολυμπήσουν έως την όχθη.

Αυτήν την ώρα, προληπτικά και οι δύο (χειριστής και σύνδεσμος), μεταφέρονται στο νοσοκομείο.