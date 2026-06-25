Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των μαθημάτων – Πώς μπορούν να τις δουν οι υποψήφιοι

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Η εφαρμογή υπολογισμού μορίων

'Ανοιξε πριν από λίγο, σήμερα, Πέμπτη, η πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας, στην οποία είναι αναρτημένες οι βαθμολογίες των υποψηφίων των Εξετάσεων Γενικών Ενιαίων Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι μπορούν να δουν τη βαθμολογία τους στα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Ειδικότητας των Πανελλαδικών στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Επίσης, οι καταστάσεις με τις βαθμολογίες, οι οποίες περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά στοιχεία του ανά εξεταζόμενο μάθημα, αναρτώνται στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της επικράτειας.

Επιπλέον, όσοι υποψήφιοι είχαν δηλώσει στη σχετική πλατφόρμα το κινητό τους τηλέφωνο, λαμβάνουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα (SMS).

Στη συνέχεια, προκειμένου να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι στον υπολογισμό των μορίων τους, μπορούν να χρησιμοποιούν την ειδική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας, όπου, εισάγοντας τους γραπτούς βαθμούς τους, μπορούν να δουν αυτόματα τα μόριά τους για κάθε Τμήμα/Σχολή του Πεδίου ή του Τομέα που ανήκουν.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: https://markcalc.it.minedu.gov.gr/.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026, ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων, ενώ αύριο, Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, θα ολοκληρωθούν οι Υγειονομικές Εξετάσεις και Πρακτικές Δοκιμασίες των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ: Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνει ότι οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ αναρτώνται σε όλα τα Λύκεια της χώρας και στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr. Παράλληλα αποστέλλονται και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τηλέφωνο των υποψηφίων, σε όσους το είχαν αιτηθεί.

Β. ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2026 ανά είδος Λυκείου και Ομάδα Προσανατολισμού/Τομέα με συμμετοχή σε τουλάχιστον δυο πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες:

Γ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΩΝ: Για να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι στον υπολογισμό των μορίων τους, το Υπουργείο Παιδείας ανέπτυξε ειδική εφαρμογή, με την οποία οι υποψήφιοι εισάγοντας τους γραπτούς τους βαθμούς, μπορούν να δουν αυτόματα τα μόριά τους για κάθε Τμήμα/Σχολή του Πεδίου ή του Τομέα που ανήκουν. Η εφαρμογή συνυπολογίζει τους γραπτούς βαθμούς και τους συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων για κάθε Τμήμα. Η εφαρμογή ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΩΝ είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ιστοσελίδα https://markcalc.it.minedu.gov.gr/.

Δ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ: Επίσης, δίνονται στη δημοσιότητα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. Για τα στατιστικά στοιχεία μπείτε στην ιστοσελίδα του υπουργίου Παιδείας.