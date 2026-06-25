Εικόνες από τη φωτιά σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στο Λουτράκι – Δεν κινδύνευσαν παρακείμενες οικίες ή κτίρια

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Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας διερευνά τα αίτια

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε εκτός λειτουργίας ξενοδοχείου στο Λουτράκι.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στον δεύτερο όροφο ξενοδοχείου που ήταν εκτός λειτουργίας και δεν κινδύνευσαν παρακείμενες οικίες, κτίρια ή υποδομές, ενώ δεν αναφέρθηκαν εγκλωβισμένα άτομα.

Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 28 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα με τη συνδρομή εθελοντών.

Σημειώνεται ότι κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.