Συναγερμός στο νοσοκομείο Αττικόν: 90χρονος προσπάθησε να μπει με μαχαίρι στο δωμάτιο της Μάρως Κοντού

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Συνελήφθη από την Αστυνομία

Σήμανε συναγερμός στο νοσοκομείο Αττικόν το βράδυ της Τετάρτης, καθώς ένας ηλικιωμένος επιχείρησε να μπει στο δωμάτιο της Μάρως Κοντού έχοντας μαζί μία γλάστρα και ένα κουτί που περιείχε ένα μαχαίρι, αλλά συνελήφθη.

Ο 90χρονος πήγε στην είσοδο του νοσοκομείου,και δήλωσε στον άνδρα της ασφάλειας του νοσοκομείου ότι είναι συγγενής της ηθοποιού και ότι θέλει να την επισκεφθεί στο δωμάτιό της. Ο άνδρας της ασφάλειας του νοσοκομείου κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, τον υποπτεύθηκε και έκανε έρευνα.

Ανοίγοντας το κουτί διαπίστωσε ότι περιείχε μέσα ένα μαχαίρι. Αμέσως επικοινώνησε με την αστυνομία, άνδρες της οποίας έσπευσαν και συνέλαβαν τον υπερήλικα.