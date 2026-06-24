Στις 30 Ιουνίου η συνέχεια της δίκης των Τεμπών με την εισαγγελική πρόταση επί των αιτημάτων

0

Ζητήθηκε αναβάθμιση των κατηγοριών για τα στελέχη της Hellenic Train

Την ερχόμενη Τρίτη (30/6) θα προτείνει η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας επί των αιτημάτων που υπέβαλαν στις τελευταίες δύο συνεδριάσεις οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Την Τρίτη τα αιτήματα αφορούσαν την αλλαγή στην σειρά εξέτασης των μαρτύρων, την κλήση νέων μαρτύρων και την προσκόμιση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ υπουργείου Μεταφορών και φορέων του σιδηροδρόμου(ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΡΑΣ) για την σύμβαση 717 την περίοδο 2021-2023.

Σήμερα υποβλήθηκαν αιτήματα για την αναβάθμιση των κατηγοριών για τα στελέχη της Hellenic Train και τη μεταβολή της κατηγορίας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο.

Να σημειωθεί πως τα δύο στελέχη της Hellenic Train κατηγορούνται μόνο για τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή και της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή.

Με το αίτημα ζητείται η επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας και για το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από τις οποιες μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους και που είχε ως αποτέλεσμα: α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ' εξακολούθηση και από κοινού.

Για το συγκεκριμένο αδίκημα παραπέμφθηκαν οι 33 από τους συνολικά 36 κατηγορουμένους, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Όπως ανέφερε ο συνήγορος συγγενών θυμάτων που υπέβαλε το σχετικό αίτημα, Δαμιανός Μπαλασούλης, τα κατηγορούμενα στελέχη της Hellenic Train δεν μερίμνησαν για τη λειτουργία του συστήματος επικοινωνίας GSM-R, για τη συντήρηση του τροχαίου υλικού και για την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού, ενώ αγνόησαν και τις σύγχρονες προδιαγραφές πυρασφάλειας.

Επίσης η συνήγορος συγγενών θυμάτων Ζωή Κωνσταντοπούλου υπέβαλε σήμερα αιτήματα για τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου με τα αδικήματα της έκθεσης και της έκρηξης θίγοντας πτυχές της υπόθεσης που έχουν να κάνουν με την πυρόσφαιρα, τη φωτιά που ακολούθησε τη σύγκρουση και τον θάνατο ανθρώπων εξαιτίας της συγκεκριμένης φωτιάς.

Η εισαγγελέας θα αποφανθεί επίσης και για ζητήματα που έθιξε ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας Γιώργος Ηλιόπουλος σχετικά με την ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος και την απόσυρση της υπόθεσης με βάση το άρθρο 324 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.