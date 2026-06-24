Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών στη Μύκονο – Πέντε συλλήψεις

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Έχουν κατασχεθεί σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης, κεταμίνης, μεθαμφεταμίνης, δισκίων Ecstasy και ακατέργαστη κάνναβη

Σε εξέλιξη είναι από το πρωί σήμερα, στη Μύκονο, επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 5 συλλήψεις, ενώ έχουν κατασχεθεί σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης, κεταμίνης, μεθαμφεταμίνης, δισκίων Ecstasy και ακατέργαστη κάνναβη.

Αναμένεται να ακολουθήσει νεότερη επιχείρηση της ΕΛΑΣ μετά το τέλος της επιχείρησης.