Πανελλαδικές 2026: Την Πέμπτη οι βαθμολογίες – Συμβουλές για το σωστό μηχανογραφικό

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Η ώρα των αποφάσεων για χιλιάδες υποψηφίους

Την προσεχή Πέμπτη 25 Ιουνίου ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη της επόμενης και εξίσου κρίσιμης φάσης για χιλιάδες υποψηφίους: τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων. Στη συνέχεια αναμένεται η ανακοίνωση των Ελάχιστων Βάσεων Εισαγωγής (ΕΒΕ), το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τα μηχανογραφικά και, προς τα τέλη Ιουλίου, η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και Μαθηματικός, Στράτος Στρατηγάκης, έδωσε χρήσιμες συμβουλές προς υποψηφίους και γονείς, ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά στη διαδικασία που ακολουθεί μετά την ανακοίνωση των βαθμών.

Ο κ. Στρατηγάκης τόνισε ότι η πρώτη αντίδραση των μαθητών δεν πρέπει να είναι η απογοήτευση, καθώς οι περισσότεροι υποψήφιοι συχνά λαμβάνουν βαθμολογίες ελαφρώς χαμηλότερες από αυτές που υπολόγιζαν.

Όπως εξήγησε, μικρές παραλείψεις, ελλιπείς αιτιολογήσεις ή λάθη στις λεπτομέρειες μπορεί να στερήσουν ορισμένα μόρια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο στόχος έχει χαθεί.

«Ένα παιδί που περίμενε 18 μπορεί να δει 17 ή κάποιος που υπολόγιζε 15 να βρεθεί λίγο χαμηλότερα. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν θα πετύχει τη σχολή που επιθυμεί», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι οι βαθμοί αποκτούν πραγματική αξία μόνο σε σύγκριση με τις επιδόσεις όλων των υποψηφίων.

Σύγκριση με τα στατιστικά

Ο σύμβουλος σταδιοδρομίας επισήμανε ότι οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν μια πρώτη εικόνα εξετάζοντας τόσο τις επιδόσεις των συμμαθητών τους όσο και τα πανελλαδικά στατιστικά στοιχεία που θα ανακοινωθούν.

Ιδιαίτερα σε μαθήματα με υψηλά ποσοστά αποτυχίας, όπως παραδοσιακά συμβαίνει στα Μαθηματικά ή στα Οικονομικά, ακόμη και ένας βαθμός που αρχικά φαίνεται μέτριος μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ανταγωνιστικός.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε εκτίμηση για τις βάσεις αμέσως μετά την ανακοίνωση των βαθμών είναι εξαιρετικά πρόωρη.

«Μια αγκαλιά πάντα βοηθάει»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον ρόλο των γονέων, τονίζοντας ότι τόσο στην επιτυχία όσο και στην απογοήτευση χρειάζεται ψυχραιμία και στήριξη.

«Μια αγκαλιά πάντα βοηθάει», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για επικρίσεις ή σχόλια του τύπου «σου το έλεγα να διαβάζεις περισσότερο».

Όπως σημείωσε, ο πραγματικός απολογισμός μπορεί να γίνει μόνο μετά την ανακοίνωση των βάσεων και την οριστική εικόνα για τη σχολή στην οποία θα εισαχθεί κάθε υποψήφιος.

Μην συγκρίνετε τα μόρια με τις περσινές βάσεις

Ο κ. Στρατηγάκης στάθηκε ιδιαίτερα σε ένα από τα συνηθέστερα λάθη των υποψηφίων: τη σύγκριση των φετινών μορίων με τις περσινές βάσεις εισαγωγής.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για δύο διαφορετικά μεγέθη που δεν μπορούν να συγκριθούν άμεσα, καθώς κάθε χρονιά διαμορφώνεται από διαφορετικό βαθμό δυσκολίας θεμάτων και διαφορετικές επιδόσεις των υποψηφίων.

Το χρονοδιάγραμμα για ΕΒΕ, μηχανογραφικά και βάσεις

Σύμφωνα με τον ίδιο, το επόμενο βήμα μετά την ανακοίνωση των βαθμών είναι η δημοσιοποίηση των Ελάχιστων Βάσεων Εισαγωγής, κάτι που αναμένεται στις αρχές Ιουλίου.

Λίγο νωρίτερα θα έχουν ανακοινωθεί και οι βαθμολογίες στα ειδικά μαθήματα, ενώ στη συνέχεια θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων για διάστημα περίπου οκτώ έως εννέα ημερών.

Οι βάσεις εισαγωγής εκτιμάται ότι θα ανακοινωθούν προς τα τέλη Ιουλίου, οπότε και οι υποψήφιοι θα γνωρίζουν οριστικά το αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους.

Τα τρία μηχανογραφικά που μπορούν να συμπληρώσουν οι υποψήφιοι

Ο Στράτος Στρατηγάκης υπενθύμισε ότι οι υποψήφιοι δεν έχουν στη διάθεσή τους μόνο ένα μηχανογραφικό, αλλά τρεις διαφορετικές επιλογές:

Το κλασικό μηχανογραφικό για τα πανεπιστήμια της Ελλάδας. Το παράλληλο μηχανογραφικό για τις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (πρώην Δημόσια ΙΕΚ). Το μηχανογραφικό για τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου.

Όπως τόνισε, η φοίτηση στα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου είναι δωρεάν για τους Έλληνες φοιτητές, λόγω της διακρατικής συμφωνίας Ελλάδας – Κύπρου.

Ευκαιρίες μέσω των πανεπιστημίων της Κύπρου

Ο κ. Στρατηγάκης υπογράμμισε ότι ορισμένοι υποψήφιοι μπορούν να βρουν σημαντικές ευκαιρίες μέσω των κυπριακών πανεπιστημίων.

Έφερε ως παράδειγμα τους υποψηφίους που ενδιαφέρονται για Αρχιτεκτονική αλλά δεν καταφέρνουν να καλύψουν την υψηλή ΕΒΕ στα ειδικά μαθήματα σχεδίου στην Ελλάδα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι προϋποθέσεις εισαγωγής στα αντίστοιχα τμήματα της Κύπρου είναι διαφορετικές, δίνοντας μια επιπλέον δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι βάσεις εισαγωγής στα κυπριακά δημόσια πανεπιστήμια δεν διαφέρουν σημαντικά από τις ελληνικές, αν και στη δεύτερη κατανομή συχνά εμφανίζονται ορισμένες θέσεις με χαμηλότερες απαιτήσεις.

Θετική εικόνα από τα φετινά θέματα

Αναφερόμενος στις εξετάσεις του 2026, ο κ. Στρατηγάκης επισήμανε ότι φέτος υπήρξαν λιγότερες διαμαρτυρίες για ασάφειες ή λάθη στα θέματα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.

Ξεχώρισε ιδιαίτερα τη Φυσική, όπου –όπως είπε– παρατηρήθηκε μια σημαντική αλλαγή φιλοσοφίας, με θέματα περισσότερο προσανατολισμένα στην ουσία της επιστήμης και λιγότερο σε υπερβολικά σύνθετες ή «θεαματικές» ασκήσεις.

Κατά τον ίδιο, τα τελευταία χρόνια διαφαίνεται μια γενικότερη προσπάθεια περιορισμού της αποστήθισης και εξορθολογισμού της εξεταστικής διαδικασίας.

Τεχνητή Νοημοσύνη και επαγγέλματα του μέλλοντος

Κλείνοντας, ο σύμβουλος σταδιοδρομίας αναφέρθηκε στη συζήτηση γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα λεγόμενα «επαγγέλματα του μέλλοντος».

Όπως είπε, η ιστορία έχει δείξει ότι οι περισσότερες μακροπρόθεσμες προβλέψεις αποδεικνύονται λανθασμένες. Μάλιστα, υπενθύμισε ότι ακόμη και κορυφαίοι διεθνείς οργανισμοί και αναλυτές δεν είχαν προβλέψει την έκταση της επανάστασης που έφερε η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Αναφέρθηκε επίσης σε πρόσφατες τοποθετήσεις προσωπικοτήτων της τεχνολογίας, όπως ο Μπιλ Γκέιτς και ο επικεφαλής της Nvidia, επισημαίνοντας ωστόσο ότι τέτοιες εκτιμήσεις δεν πρέπει να καθορίζουν την επιλογή σπουδών των νέων.

«Τα παιδιά σήμερα επιλέγουν σπουδές και όχι επάγγελμα», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι οι επαγγελματικές επιλογές διαμορφώνονται σταδιακά μέσα από την πορεία των σπουδών, τις δεξιότητες που αποκτούν οι νέοι και τις εξελίξεις της αγοράς εργασίας.