Καταδικάστηκε 28χρονος Αιγύπτιος για τροχαίο στα Μάλια με θύμα 23χρονη

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Ήταν θανάσιμος ο τραυματισμός της κοπέλας που οδηγούσε μηχανάκι

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ηρακλείου επέβαλε ποινή κάθειρξης 10 ετών στον 28χρονο Αιγύπτιο, για το τροχαίο από το οποίο προκλήθηκε ο θάνατος μιας 23χρονης, τον Σεπτέμβριο του 2025 στον δρόμο Σταλίδα - Μάλια. Πιο συγκεκριμένα, το δικαστήριο επέβαλε 10 έτη κάθειρξη για την πράξη της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία επήλθε θάνατος, 5 μήνες φυλάκιση για την εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος και 1 έτος φυλάκιση για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Παράλληλα, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα αναγνώρισης ελαφρυντικών, κρίνοντας ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, ενώ αποφάσισε η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε, όταν η 23χρονη, που είχε μόλις σχολάσει από την εργασία της (ξημερώματα), κινούνταν με δίκυκλο στον δρόμο Σταλίδα - Μάλια, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Την ίδια στιγμή, ο 28χρονος κινούμενος από το αντίθετο ρεύμα, εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα της νεαρής, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό της. Στο δικαστήριο νωρίτερα σήμερα, επικράτησε έντονη συναισθηματική φόρτιση, με μέλη της οικογένειας της 23χρονης και φίλους της, να απορρίπτουν τον ισχυρισμό του Αιγύπτιου περί μηχανικής βλάβης, να κάνει λόγο για «δολοφονία» και σχολιάζοντας την απόφαση του δικαστηρίου, να εξηγεί ότι η ποινή που του επέβαλλε, είναι μικρή.