Ειρήνη Μουρτζούκου: Καταπέλτης η εισαγγελική πρόταση – Η 25χρονη «απολάμβανε να σκοτώνει τα θύματά της χωρίς καμία ενοχή»

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Παραπέμπεται στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο – Είχε πλήρη συνείδηση των πράξεων της, λέει η εισαγγελέας

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο παραπέμπεται η 25χρονη Ειρήνη Μουρτζούκου, σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, η οποία κάνει λόγο για πλήρη συνείδηση των πράξεών της και σκιαγραφεί ένα ιδιαίτερα σκοτεινό ψυχολογικό προφίλ, ενώ αναφέρει χαρακτηριστικά πως «απολάμβανε να σκοτώνει τα θύματά της χωρίς καμία ενοχή».

Η εισαγγελέας χαρακτηρίζει την κατηγορούμενη ως άτομο που δεν αναπτύσσει ουσιαστικούς συναισθηματικούς δεσμούς, επισημαίνοντας ότι αναζητούσε «την αίσθηση της κυριαρχίας, της επιβολής και της παντοδυναμίας» κατά τη διάπραξη των εγκλημάτων της. Στο ίδιο πλαίσιο, τονίζεται ότι επέλεγε ευάλωτα θύματα, ενώ αποδίδεται σε αυτήν πλήρης διαύγεια και αντίληψη των πράξεών της.

Κατά την ομολογία της, η 25χρονη φέρεται να ισχυρίστηκε ότι «θόλωνε» τη στιγμή των πράξεων. Ωστόσο, η εισαγγελική πρόταση δεν υιοθετεί τον ισχυρισμό αυτό, αποδίδοντας συνειδητή δράση.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η δράση της ξεκινά τον Φεβρουάριο του 2021 με τη δολοφονία του παιδιού της κουμπάρας της, ενώ ακολούθησαν τα δύο δικά της παιδιά. Παράλληλα, καταγράφονται περιστατικά βίας και σε βάρος του στενού της περιβάλλοντος, καθώς φέρεται να είχε επιτεθεί ακόμη και στη μητέρα της, ενώ σε άλλη περίπτωση επιχείρησε να στραγγαλίσει φίλη της, λόγω ζήλιας.

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον τρόπο με τον οποίο, η κατηγορούμενη επιχειρούσε να διαχειριστεί τα γεγονότα μετά τις πράξεις της.

«Έχει την ικανότητα να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες θανάτου για τα θύματά της, στήνοντας σκηνικά θανάτου και θέλοντας να παρουσιάσει τον εαυτό της ως τον "σωτήρα" των θυμάτων και όχι ως τον εκτελεστή αυτών», σημειώνεται.

Όπως αναφέρεται, στη συνέχεια φέρεται να υπέβαλε μηνυτήριες αναφορές και να εμφανιζόταν δημόσια δηλώνοντας αθώα, πριν τελικά συλληφθεί και ομολογήσει τις πράξεις για τις οποίες κατηγορείται.

Επιμένει πως δεν σκότωσε τον Παναγιωτάκη

Η 25χρονη στις 27/4 είχε μεταφερθεί στο Δικαστικό Μέγαρο Αμαλιάδας για να απολογηθεί, επιλέγοντας να κρατήσει σκληρή και αμετακίνητη στάση, αρνούμενη κάθε εμπλοκή με τον θάνατο του Παναγιωτάκη.

Με αλεξίσφαιρο γιλέκο και εμφανώς ψύχραιμη, όχι μόνο απέρριψε τις κατηγορίες, αλλά είχε επιχειρήσει να μεταφέρει το βάρος της ευθύνης αλλού.

Σε ένα εκτενές και φορτισμένο υπόμνημα, που εκτείνεται σε 19 σελίδες, η Μουρτζούκου είχε επιλέξει να τοποθετηθεί με τρόπο απόλυτο και κατηγορηματικό. Με λόγο έντονα συναισθηματικό αλλά και αιχμηρό, προσπάθησε να αποδομήσει κάθε εις βάρος της υπόνοια, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως άνθρωπο που όχι μόνο δεν θα μπορούσε να βλάψει το παιδί, αλλά αντιθέτως είχε αναπτύξει ισχυρό συναισθηματικό δεσμό μαζί του. Παράλληλα, μετέφερε ευθέως την ευθύνη στη μητέρα, χωρίς περιστροφές.

«Ως ελάχιστο φόρο τιμής σε ένα παιδί που μου έδωσε το φως για να αντιμετωπίσω τα σκοτάδια της ψυχής μου, αναφέρω ευθαρσώς πως, για τον θάνατό του, δεν έχω την παραμικρή ευθύνη, συμμετοχή, συνέργεια, αντιθέτως ευθύνεται η μητέρα του. Δεν θα ακουμπούσα ούτε τρίχα με κακή πρόθεση του Παναγιώτη», ανέφερε.