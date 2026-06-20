Ξέσπασε φωτιά στα Σπάτα κοντά στο Εκπτωτικό Χωριό

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Καίει χαμηλή βλάστηση

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή των Σπάτων, κοντά στο Εκπτωτικό Χωριό.

Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να κινητοποιούνται άμεσα προκειμένου να αποτρέψουν την επέκτασή της προς εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 14 οχήματα, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό του μετώπου. Οι επίγειες δυνάμεις αναπτύχθηκαν άμεσα στην περιοχή, καθώς η φωτιά ξέσπασε σε σημείο με έντονη βλάστηση και η γρήγορη επέμβαση θεωρήθηκε κρίσιμη για να αποτραπεί η εξάπλωσή της.

Περιοχή με αυξημένο κίνδυνο

Η περιοχή γύρω από το Εκπτωτικό Χωριό και τα εμπορικά πάρκα των Σπάτων έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές λόγω πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν σε κοντινά σημεία με χαμηλή βλάστηση ή σε εμπορικές εγκαταστάσεις. Τα προηγούμενα χρόνια έχουν καταγραφεί περιστατικά φωτιάς σε εκτάσεις πίσω από το Εκπτωτικό Χωριό, καθώς και συμβάντα σε καταστήματα του εμπορικού συγκροτήματος, γεγονός που έχει αυξήσει την ετοιμότητα των αρμόδιων υπηρεσιών στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή για άμεσο κίνδυνο σε κατοικίες, ενώ οι αρχές παρακολουθούν συνεχώς την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Το κύριο μέλημα των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι η ταχεία οριοθέτηση του μετώπου, καθώς οι καιρικές συνθήκες και η ξηρή βλάστηση μπορούν να ευνοήσουν την εξάπλωση των φλογών.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την Πυροσβεστική να παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή μέχρι την πλήρη κατάσβεση και τον έλεγχο όλων των εστιών.