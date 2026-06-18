Εντοπίστηκαν εκατοντάδες «μαϊμού» ρούχα σε κατάστημα της Δυτικής Αττικής

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Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή

Στη σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος εμπορίας ενδυμάτων στη Δυτική Αττική προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ, στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης απομιμητικών προϊόντων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 17ης Ιουνίου, με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Προστασίας Οικονομίας και τη συνδρομή Ειδικής Επιχειρησιακής Ομάδας της ΔΑΟΕ, εντοπίστηκαν σε χώρους του καταστήματος συνολικά 788 τεμάχια παραποιημένων ενδυμάτων που έφεραν πλαστά σήματα επώνυμων εταιρειών, τονίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Για τα ευρήματα ενημερώθηκαν οι δικαιούχοι των εμπορικών σημάτων, ενώ από τον έλεγχο δειγμάτων διαπιστώθηκε ότι τα κατασχεθέντα προϊόντα αποτελούσαν απομιμήσεις γνήσιων ειδών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα κατασχεθέντα είδη ρουχισμού καταστράφηκαν.