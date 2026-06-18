Ο καιρός της Πέμπτης 18ης Ιουνίου 2026

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Πού θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές

Καλός σε γενικές γραμμές αναμένεται να είναι την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026 ο καιρός. Τοπικές νεφώσεις και φαινόμενα αναμένονται κυρίως στα ηπειρωτικά από το μεσημέρι. Φυσιολογικές για την εποχή θα είναι οι θερμοκρασίες και οι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, αναμένονται λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στην Εύβοια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά όπου στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, καθώς και τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 33, στη Θεσσαλία από 19 έως 32, στην Ήπειρο από 16 έως 31, στη Στερεά από 18 έως 33, στην Πελοπόννησο από 17 έως 32, στα νησιά του Ιονίου από 18 έως 32, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 19 έως 33, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 20 έως 30, και στην Κρήτη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοδυτικές έως βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι στα βόρεια 4 έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες τοπικές νεφώσεις οι οποίες σταδιακά θα αυξηθούν. Πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων υπάρχει κυρίως από το μεσημέρι κι έπειτα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη βορείων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 και τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 31 και στα ηπειρωτικά 32 τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές στην Εύβοια. Βαθμιαία νεφώσεις θα αναπτυχθούν και στα υπόλοιπα τμήματα όπου θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβροι στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά 6 στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 31 και τοπικά στα ηπειρωτικά 32 τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στις Κυκλάδες 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 28 και στην Κρήτη τοπικά 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα νότια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Το μεσημέρι - απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα.

Ανεμοι: Βορείων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Το μεσημέρι - απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητών διευθύνσεων 2 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και της ανατολικής Θεσσαλίας όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Βαθμιαία νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και τα ηπειρωτικά τους 30 με 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29, τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα θα αυξηθούν τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.