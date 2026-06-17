Μία σύλληψη στην Λέσβο για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και απειλή

0

Παραπέμφθηκε στην Εισαγγελία

Συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αγιάσου Λέσβου, με τη συνδρομή του Αστυνομικού Τμήματος Πολιχνίτου, μόνιμος κάτοικος της περιοχής, ο οποίος είχε τηλεφωνήσει στο Δικαστικό Μέγαρο Μυτιλήνης, και απείλησε στελέχη του δικηγορικού συλλόγου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκε κυνηγετικό όπλο, το οποίο κατείχε παράνομα.

Παραπέμφθηκε στην Εισαγγελία κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και απειλή.