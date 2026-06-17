Άγριος καβγάς μεταξύ μαθητριών στην Εύβοια – Δείτε βίντεο

0

Άλλοι μαθητές παρακολουθούσαν την βίαιη συμπλοκή και ζητωκραύγαζαν

Νέο σοκαριστικό περιστατικό βίας μεταξύ ανήλικων μαθητριών καταγράφηκε έξω από το Γυμνάσιο Βασιλικού στην Εύβοια, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και προβληματισμό στην τοπική κοινωνία.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς, στον εξωτερικό χώρο του Γυμνασίου, όταν δύο μαθήτριες ενεπλάκησαν σε έντονο καβγά.

Σύμφωνα με όσα καταγράφονται, οι δύο κοπέλες πιάστηκαν στα χέρια και αντάλλαξαν χτυπήματα. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και ενώ το ένα κορίτσι βρέθηκε στο έδαφος έπειτα από πτώση, δέχθηκε χτυπήματα και από άλλες μαθήτριες που βρίσκονταν στο σημείο.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά σε μεγάλο αριθμό μαθητών, οι οποίοι παρακολουθούσαν τα όσα συνέβαιναν, σχηματίζοντας ουσιαστικά μια αυτοσχέδια «κερκίδα» γύρω από τις εμπλεκόμενες μαθήτριες.

Δείτε το βίντεο του egnomi.gr: