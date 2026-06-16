Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Δημιουργία κωδικού ασφαλείας για την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου

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Τι ισχύει για τους υποψήφιους που παραπέμπονται στις επαναληπτικές

Από αύριο, Τετάρτη 17 Ιουνίου μέχρι και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 καλούνται όλοι οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο (ΜΔ) ή/και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (ΠΜΔ), να απευθυνθούν στο λύκειό τους, προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

Τα παραπάνω ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα, Τρίτη, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, επισημαίνοντας, παράλληλα, ότι για έκτακτους λόγους, οι υποψήφιοι θα μπορούν να εξυπηρετηθούν και τις επόμενες μέρες του Ιουλίου που θα λειτουργήσουν τα λύκεια.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι στις ίδιες ημερομηνίες μπορούν να απευθύνονται στο λύκειό τους και οι φετινοί τελειόφοιτοι, ακόμα και εάν δεν έχουν υποβάλει αίτηση/δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές, προκειμένου να δημιουργήσουν κωδικό ασφαλείας (password) για την υποβολή ΠΜΔ για την εισαγωγή τους σε Δημόσιες ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ).

Υπενθυμίζεται, ότι το Μηχανογραφικό Δελτίο αφορά στην εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο στις Δημόσιες ΣΑΕΚ.

Ποιοι μπορούν να αποκτήσουν κωδικό ασφαλείας

Από τις 17 έως και τις 30 Ιουνίου 2026, πρέπει να προσέλθουν στο λύκειό τους για να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) οι παρακάτω υποψήφιοι:

- Όσοι έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2026, και κατέχουν ή αποκτούν απολυτήριο (οι υποψήφιοι ΓΕΛ) και απολυτήριο και πτυχίο (οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ), προκειμένου στη συνέχεια να υποβάλουν ΜΔ για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και ΠΜΔ για την εισαγωγή τους σε Δημόσιες ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ). Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος υποβάλει ΜΔ και ΠΜΔ, ο προσωπικός κωδικός ασφαλείας (password) θα είναι ο ίδιος.

- Όσοι απόφοιτοι συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τα έτη 2024 ή 2025, διεκδικώντας φέτος το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, προκειμένου να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο. Επισημαίνεται ότι οι απόφοιτοι που είναι υποψήφιοι για το 10%, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά σε ειδικό μάθημα ή στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ, αλλά συνυπολογίζονται τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση.

- Οι τελειόφοιτοι των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) έτους 2026 που δεν συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, αλλά επιθυμούν να υποβάλλουν Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή τους σε Δημόσιες ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ).

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι θα υποβάλουν το ΜΔ και το ΠΜΔ κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, το οποίο θα ανακοινωθεί σε δεύτερο χρόνο από το υπουργείο Παιδείας. Γενικότερα, όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, οι διαδικασίες για την απόκτηση password και την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου θα παραμείνουν ενεργές και θα ολοκληρωθούν περί τα μέσα Ιουλίου.

Τι ισχύει για τους υποψήφιους που παραπέμπονται στις επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις

Οι υποψήφιοι που είχαν δηλώσει συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 και παραπέμπονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, καταθέτουν Μηχανογραφικό μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις, οπότε και θα μπορέσουν να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).