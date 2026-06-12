Νέα εμφάνιση αρκούδας στην είσοδο τoυ Άργους Ορεστικού

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Το άγριο ζώο εθεάθη να κινείται με απόλυτη ψυχραιμία

Μια μεγαλόσωμη αρκούδα έκανε ξανά την εμφάνισή της στο Άργος Ορεστικό, προκαλώντας την έντονη ανησυχία των κατοίκων, καθώς το σημείο όπου εντοπίστηκε αποτελεί πέρασμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, το άγριο ζώο εθεάθη να κινείται με απόλυτη ψυχραιμία προερχόμενο από την περιοχή όπου βρίσκεται το δασάκι της πόλης. Πρόκειται για ένα σημείο από το οποίο καθημερινά διέρχονται δεκάδες αυτοκίνητα και πεζοί, γεγονός που καθιστά την παρουσία του ζώου εκεί ιδιαίτερα προβληματική.

Σε βίντεο που κατέγραψε διερχόμενος οδηγός, η αρκούδα φαίνεται να περπατά ανενόχλητη στον δρόμο. Η αρκούδα αν και έχει αντιληφθεί πλήρως ότι ένα αυτοκίνητο την ακολουθεί σε κοντινή απόσταση, δεν αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα ώστε να εξαφανιστεί μέσα στο δάσος.

Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο. Έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από συχνές καταγραφές εμφάνισης αρκούδων μέσα στον αστικό ιστό του Άργους Ορεστικού το τελευταίο διάστημα.

Οι κάτοικοι εκφράζουν ανοιχτά τον προβληματισμό τους, καθώς η εξοικείωση των ζώων με το ανθρωπογενές περιβάλλον αυξάνεται, μειώνοντας τα φυσικά τους ανακλαστικά απέναντι στον άνθρωπο.