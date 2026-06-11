Θρίλερ για μια… selfie στην Λευκάδα: Τουρίστας έπεσε από κορυφή βράχου

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Τραυματίστηκε στο πρόσωπο και θα υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις

Με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λευκάδας, το μεσημέρι, ένας Βέλγος τουρίστας 62 ετών, οποίος έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό όταν προσπάθησε να βγάλει φωτογραφία από την κορυφή βράχου στην Καρυά.

Η θέα μάγεψε τον Βέλγο τουρίστα και θέλησε να τραβήξει selfie φωτογραφία, με αποτελεσμα να πέσει πάνω σε άλλα βράχια και να τραυματιστεί στο πρόσωπο, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο άτυχος τουρίστας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο, όπου σταθεροποιήθηκε από τους γιατρούς η κατάσταση της υγείας του ενώ αναμένεται να διακομισθεί σε εξειδικευμένο Νοσοκομείο στην Αθήνα, προκειμένου να υποβληθεί σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων στο πρόσωπο.