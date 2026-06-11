Πανελλαδικές 2026: Συνεχίζουν τις εξετάσεις οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ

Πανελλαδικές 2026: Συνεχίζουν τις εξετάσεις οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ

Με μαθήματα ειδικότητας

Συνεχίζουν σήμερα, Πέμπτη, τις Πανελλαδικές Εξετάσεις οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, με μαθήματα ειδικότητας.

Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν σήμερα είναι: Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ και Ναυτικές Μηχανές.

Υπενθυμίζεται, ότι οι εξετάσεις αρχίζουν στις 8:30 και οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8:00.

Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.