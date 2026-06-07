Πρόστιμα ύψους 270.300 ευρώ σε 55χρονο που εγκατέλειψε εννέα γατάκια σε οικόπεδο στην Καλαμαριά

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Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα κατά τη διάρκεια της νύχτας

Συνολικά πρόστιμα ύψους 270.300 ευρώ επιβλήθηκαν σε 55χρονο, ο οποίος εγκατέλειψε εννέα γατάκια σε περιοχή της Καλαμαριάς.

Ο 55χρονος συνελήφθη χθες βράδυ από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης και σε βάρος του βεβαιώθηκαν εννέα πρόστιμα ύψους 30.000 ευρώ το καθένα για κακοποίηση ζώου και ένα πρόστιμο ύψους 300 ευρώ για μη τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον δράστη κατά τη διάρκεια της νύχτας, τη στιγμή που μετέφερε και εγκατέλειπε τα νεογέννητα ζώα σε ένα οικόπεδο της συγκεκριμένης περιοχής.