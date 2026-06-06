Χασισοφυτεία 857 δενδρυλλίων εντοπίσθηκε στην Αρκαδία – Πήγαιναν για κέρδη 1,7 εκατ. ευρώ

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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των καλλιεργητών της

Στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών και δράσεων για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και κατόπιν κατάλληλης αξιολόγησης και αξιοποίησης στοιχείων, εντοπίσθηκε σε δύσβατη δασική περιοχή του δήμου Τρίπολης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, σε συνεργασία με αστυνομικούς των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Αρκαδίας, Αργολίδας και Μεσσηνίας, της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Αρκαδίας, καθώς και με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Μεσσηνίας, οργανωμένη φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης.

Ειδικότερα, χθες (5.6.2026) το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία εντοπίστηκε, οργανωμένη και σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, σε δασική περιοχή με πυκνή βλάστηση και φυσική κάλυψη, αποτελούμενη από -22- επίπεδα, φυτεία κάνναβης, στην οποία καλλιεργούνταν συνολικά -857- δενδρύλλια κάνναβης, σε πρώιμο στάδιο, ύψους έως -50- εκατοστά περίπου, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Επιπλέον, στο χώρο της φυτείας, εντοπίστηκαν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι προς αποξήρανση και αποθήκευση της συγκομιδόμενης ποσότητας κάνναβης, σκηνές με εξοπλισμό διαβίωσης των δραστών, καθώς και αντίστοιχος αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός, τα οποία κατασχέθηκαν.

Τέλος, υπολογίζεται πως από την εγκληματική τους δράση τα προσδοκώμενα κέρδη που θα αποκόμιζαν θα έφταναν το -1.700.000- ευρώ.

Το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των ατόμων που καλλιεργούσαν την φυτεία.